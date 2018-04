In den letzten Tagen herrschte beim Blick zum Himmel trübe Sicht. Schuld daran hatten aber nicht herkömmliche Wolken, sondern Sahara-Sand: Der Wüstensand wirbelte nach Angaben von Wetterdiensten aus dem Süden und Südwesten nach Mitteleuropa und trug auch bei uns zur Wolkenbildung bei.

Saharastaub verdreckt Autos

Am Montag sorgte der Regen dann in vielen Teilen des Landes dafür, dass die Staubpartikel ausgewaschen wurden. Viele Autofahrer hatten am Niedergang des Saharastaubs aber keine Freude. Denn wenn der Regen den Staub auswäscht, bildet sich eine feine Schicht auf der Oberfläche von Autos. Diese lässt die Fahrzeuge total dreckig aussehen.

Foto schicken und gewinnen

oe24 und Radio ö24 suchen jetzt das schmutzigste Auto des Landes. Wer ein Foto einschickt und als Sieger hervorgeht, gewinnt eine wöchentliche Top-Autowäsche bei WaschstraßeWien (www.waschstrasse-wien.at) bis zum Ende des Jahres 2018. Die Waschstraßen-Profis setzen auf modernste Technik. Bei der kostenlosen Autowäsche handelt es sich um das Top-Produkt "GOLD", das normalerweise 18,90 Euro kostet. Folgende Leistungen sind enthalten: HÄNDISCHE VORWÄSCHE, AKTIVSCHAUM, HOCHDRUCKWÄSCHE, SPEZIALTROCKNUNG, FELGENSPEZIAL, RAINTECS PREMIUM WAX, UNTERBODENWÄSCHE und SHINE TECS GLANZ POLISH.

Aufgelöst wird das Mega-Gewinnspiel am Mittwoch um ca. 8.45 in der Morgenshow von Radio Ö24.

5 Tipps für die perfekte Autowäsche

Wer sein Auto selbst reinigen will oder muss, findet hier fünf passende Tipps. Diese Schritte sind laut des Bundesverbands Tankstellen und Gewerbliche Autowäsche (BTG) der beste Weg zum sauberen Auto: