Alfa Romeo bringt zwei neue Sondermodelle seiner sportlichen Aushängeschilder an den Start. Konkret feiern die Italiener mit der Giulia Quadrifoglio NRING und dem Stelvio Quadrifoglio NRING die Rundenrekorde, die beide Modelle auf der Nordschleife des Nürburgrings aufgestellt haben. Von beiden Sondermodellen, die vom bekannten 2,9-Liter-V6-Benziner mit Bi-Turbo-Aufladung, 510 PS und 600 Nm Drehmoment angetrieben werden, werden nur jeweils 108 Stück gefertigt. Sammler und treue Fans müssen also schnell sein.

© FCA Stelvio Quadrifoglio NRING

Rundenrekorde

Der Stelvio Quadrifoglio stellte die neue Bestmarke für die Fahrzeugkategorie SUV auf. Seine Rundenzeit: 7.51,7 Sekunden. Das erste SUV der Marke erreicht in der Top-Version eine Höchstgeschwindigkeit von 283 km/h und beschleunigt in 3,8 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100. Die Giulia Quadrifoglio umrundete die Nordschleife in 7.32 Minuten - schneller war bis dahin keine andere Serienlimousine mit vier Türen. Die Top-Giulia ist bis zu 307 km/h schnell, den Sprint von null auf 100 km/h erledigt sie in 3,9 Sekunden. Mittlerweile wurde ihr Rundenrekord jedoch vom Jaguar XE SV Project 8 gebrochen.

© FCA Giulia Quadrifoglio NRING

Highlights der Sondermodelle

Die NRING Modelle sind in der exklusiven Karosseriefarbe Circuito Grau lackiert, eine nummerierte Plakette in einem Einsatz aus Kohlefaser in der Armaturentafel ist ein weiteres Erkennungsmerkmal. Die Abdeckkappen der Außenspiegel und Einsätze in den Seitenschürzen sind ebenfalls aus Kohlefaser gefertigt. Die ohnehin bereits umfangreiche Sportausstattung ist bei der Sonderserie um Bremsscheiben aus Kohlefaser-Keramik-Verbundmaterial, Rennsitze von Sparco mit Rückenschale aus Kohlefaser und roten Kontrastnähten, Automatik-Schaltknauf mit Kohlefaser-Einsatz aus dem Zubehörprogramm von Mopar sowie Sportlenkrad mit Leder/Alcantara-Bezug und Kohlefaser-Elementen erweitert.

© FCA Stelvio Quadrifoglio NRING

Üppige Ausstattung

Zur Komfortausstattung der NRING-Modelle gehören getönte Fensterscheiben, adaptive Geschwindigkeitsregelanlage, Soundsystem von Harman Kardon sowie das Infotainmentsystem Alfa Connect 3D Nav mit 8,8-Zoll-Bildschirm. Die Audioanlage ermöglicht dank Apple Car Play und Android Auto eine drahtlose Einbindung von kompatiblen Smartphones, das Radio empfängt auch digitale Sender (DAB). Bei dem aus Kohlefaser gefertigten Dach der Giulia Quadrifoglio NRING ist das Hightech-Material sichtbar. Und schließlich weisen beide Sondermodelle eine spezielle NRING Plakette und exklusive Fußmatten mit rotem Logo auf, die aus dem Accessoires-Angebot von Mopar stammen.

© FCA Giulia Quadrifoglio NRING

