Fiat bringt den 124 Spider S-Design

Fiat stellt auf dem Genfer Autosalon 2018 (Publikumstage: 8. bis 18. März) eine weitere Sonderversion des 124 Spider vor. Nach dem „Europa“ und dem „America“ kommt nun der 124 Spider S-Design. Dieser basiert auf der Top-Ausstattung „Lusso“ und wird mit einigen optischen Extras aufgewertet. Gestaltet wurden die neuen Teile von der hauseigenen Individualisierungstochter „Mopar“.

Design

Zum S-Design Paket gehören unter anderem Überrollbügel, Frontscheibenrahmen und Rückspiegelkappen aus poliertem Stahl. Die Optik hebt sich zudem durch eigens angefertigte 17 Zoll Leichtmetallfelgen, der italienischen Flagge auf der Rückseite (dreifarbiges Emblem) und einem roten Streifen oberhalb des Seitenschwellers von den Standardmodellen ab. Ein Auspuff mit verchromten Blenden und Nebelscheinwerfer sind ebenfalls serienmäßig mit dabei.

Ausstattung

Im Innenraum ist nach wie vor am deutlichsten erkennbar, dass der 124 Spider auf dem Mazda MX-5 basiert. Die Serienausstattung der S-Design Variante fällt üppig aus. Zu den Highlights zählen Klimaautomatik, MP3-Radio mit USB-Anschluss, Ledersitze, Multimedia-Navigationssystem mit Touchscreen (nur im Stand), Tempomat sowie Keyless Go-System. Die untere Blende und Stirnseite des belederten Armaturenbretts sind mit Kontrastnähten bestückt.

Antrieb

Unterm schicken Blech bleibt alles beim Alten. Hier verrichtet der bekannte 1,4-Liter-Turbo-Vierzylinder mit 140 PS Leistung und 240 Nm Drehmoment seinen Dienst. Die Kraft wird per Sechsgang-Handschaltgetriebe oder -Automatik an die Hinterräder weitergeleitet. Der Handschalter sprintet in 7,5 Sekunden von 0 auf 100 und erreicht eine Spitze von 215 km/h. Bei der Automatikversion lauten die Werte 7,6 Sekunden und 214 km/h.

Verfügbarkeit

Der neue 124 Spider S-Design dürfte zeitnah nach seiner Weltpremiere in den Handel kommen. Schließlich startet dann auch die Cabrio-Saison. Preise hat Fiat noch nicht verraten.

