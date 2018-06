Lexus erweitert ab sofort seine RX-Baureihe um eine L-Version. Diese ist auch das erste siebensitzige Modell der Marke für den europäischen Markt. Bis auf die Länge teilt sich der exakt 5,0 Meter lange, 1,89 Meter breite und 1,70 Meter hohe Newcomer die gesamte Technik mit dem normalen RX450h, der es auf eine Länge von 4,89 Meter bringt. Deshalb beschränken wir uns hier hauptsächlich auf die Auflistung der Unterschiede.

© Lexus

Schick und praktisch

Obwohl der RX L über eine um 11 Zentimeter verlängerte Karosserie verfügt, haben es die Designer geschafft, die Coupé-hafte Dachlinie zu erhalten. Auf den ersten Blick fällt eigentlich nur die steiler angewinkelte (elektrische) Heckklappe als Unterscheidungsmerkmal auf. Bei der siebensitzigen Variante sind die Sitze der mittleren Reihe im Verhältnis 40:20:40 geteilt. Dank der verlängerten Karosserie lassen sie sich um bis zu 150 Millimeter vor- und zurückschieben. Dies erleichtert auch den Zugang zur hinteren Reihe. Die mittleren Außensitze gleiten per Knopfdruck nach vorne, die Lehnen klappen ein. Auf den Plätzen sechs und sieben sollen es auch Erwachsene – zumindest auf kurzen Strecken – aushalten.

© Lexus

Flexibel

Werden die beide Einzelsitze der dritten Reihe nicht benötigt, lassen sie sich im Kofferraum versenken und machen Platz für einen ebenen Laderaum. Wie von Lexus gewohnt, funktioniert auch das völlig elektrisch. Konkret genügt der Druck auf eines der Bedienelemente, die sich in den Lehnen der mittleren Außensitze sowie im Kofferabteil befinden. Das Wiederaufstellen geschieht auf gleiche Weise. Praktisch: Die herausnehmbare Kofferraumabdeckung lässt sich bei Bedarf im Unterflurfach verstauen. Das Kofferraumvolumen bis zur Fensterunterkannte fasst je nach Konfiguration 211, 432 oder 1.656 Liter.

© Lexus

Gemeinsame Highlights

Das Cockpit, die Ausstattungslinien und die zahlreichen Assistenzsysteme kennen wir bereits vom 5-Sitzer. Zu den teils optionalen Highlights zählen u.a. ein farbiges Head-up-Display, das Premium Navigationssystem mit 12,3 Zoll Display (Serie: 8 Zoll), der Fahrmodus-Schalter (Eco, Normal, Sport und Sport S), ein Highend-Audiosystem, die 360-Grad-Kamera, eine kabellose Lademöglichkeit für Smartphones oder das Sicherheitspaket „Safety System+“ mit zahlreichen Assistenten und einer Pre-Crash-Funktion. Die Bedienung über das Computermaus-ähnliche Remote-Touch-Feld auf der Mittelkonsole ist leider auch bei der Langversion ziemlich gewöhnungsbedürftig.

© Lexus

Antrieb

Das Hybridsystem des neuen RX 450h L ist ebenfalls vom Fünfsitzer bekannt. Es erfüllt die Abgasnorm Euro 6c und verfügt über einen 3,5 Liter großen V6-Benziner mit 262 PS sowie einem maximalen Drehmoment von 335 Newtonmeter. Gemeinsam mit den beiden Elektromotoren ergibt sich eine Gesamtsystemleistung von 230 kW (313 PS). Das reicht für eine Beschleunigung von 0 bis 100 km/h in 8,0 Sekunden und eine Spitze von 200 km/h. Die Kraftübertragung an alle vier Räder erfolgt über ein stufenloses CVT-Getriebe. Der effiziente Antriebsstrang verhilft dem stattlichen Allrad-SUV zu einem Kraftstoffverbrauch von 5,9 Liter auf 100 km (136g CO2/km).

Preise

Lexus bietet den neuen RX 450h L in Österreich in drei Ausstattungslinien an. Für das bereits sehr gut ausgestattete Basismodell werden mindestens 77.100 Euro fällig, die „Executive“-Version schlägt mit 84.900 Euro zu Buche und für das wunschlosglücklich Top-Modell „President“ verlangt die noble Toyota-Tochter 94.100 Euro.

