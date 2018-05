Einige Wochen nach dem Start des Vito „Line Sport“ bringt Mercedes die V-Klasse „Night Edition“ auf den Markt. Wie der praktische Bruder setzt auch das neue Sondermodell der Pkw-Version der Großraumlimousine auf eine sportliche Optik. Highlights sind schwarze Design-Elemente sowie AMG Front- und Heckschürze.

Design und Ausstattung

Außen ist die V-Klasse Night Edition unter anderem an schwarzen Außenspiegelkappen, Kühlergrill mit zwei schwarzen Lamellen, schwarz lackierten AMG 19-Zoll-Leichtmetallrädern, Edition-Plaketten an den vorderen Kotflügeln sowie Colorverglasung im Fond erkennbar. Zu den optischen Besonderheiten im Interieur zählen Komfortsitze in schwarzem Nappaleder, eine Instrumententafel in Lederoptik – beide mit Kontrastziernähten, Fußmatten mit Edition Plakette und ein schwarzer Innenhimmel. Zur erweiterten Serienausstattung zählt zudem das Park-Paket mit 360-Grad-Kamera.

Antrieb und Preis

Als Antrieb kommt bei dem Sondermodell ausschließlich der V250 d Dieselmotor mit einer Leistung von 190 PS zum Einsatz. Der Preis klingt nicht gerade nach einer Okkasion. Mercedes verlangt für die Night Edition mindestens 79.385 Euro. Bestellbar ist die sportliche Großraumlimousine in Österreich ab sofort.

