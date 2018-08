Seat greift mit dem Ateca Stealth an

Kurz nach der Markteinführung des auf 25 Stück limitierten Leon Cupra ST Carbon Edition bringt Seat schon wieder ein exklusives Sondermodell in den Handel. Vom neuen Ateca „Stealth“ wird es in Österreich sogar nur 15 Fahrzeuge geben, wie die Spanier am Donnerstag mitteilten. Darüber hinaus kann der Newcomer nur online bestellt werden.

Matte Folierung

Das Sondermodell basiert auf dem frontgetriebenen Ateca FR 1.4 TSI 150 PS mit 6-Gang-Schaltgetriebe. Mit der speziellen Komplettfolierung in matt-grau und den schwarz glänzenden Designelementen ist der Ateca Stealth ein absoluter Hingucker. Zu den weiteren optischen Highlights zählen die schwarz glänzenden lackierten 18-Zoll Felgen, der Heckdiffusor, die Frontschürze sowie die veredelten Radläufe und Seitenschweller.

Vollausstattung

Bei der Ausstattung schöpft Seat ebenfalls aus dem Vollen. Im Ateca Stealth ist nahezu alles verbaut, was Seat für diese Baureihe zu bieten hat. Serienmäßig sind also u.a. eine schwarze Lederausstattung, Sitzheizung, das Top-Navigationssystem mit großen Touchscreen, Full Link (Smartphone-Integration), der Abstandsregeltempomat ACC, der Parklenkassistent inkl. Parkhilfe vorne und hinten, eine Rückfahrkamera, der elektrische Fahrersitz, eine schwenkbare Anhängevorrichtung sowie das Elektronik-Paket mit dabei.

Preis

Optional gibt es für den Ateca Stealth auch noch ein Upgrade-Paket. Darin sind zusätzlich das Assistenzpaket 1 (Toter-Winkel-Warner inkl. Ausparkhilfe, Fernlichtassistent und Spurhalteassistent), die elektrische Heckklappe, die beheizbare Frontscheibe sowie das digitale Kombiinstrument enthalten. Das Zusatz-Paket kostet 2.265 Euro extra.

Der Ateca Stealth ist ab sofort online (Link unten) ab 34.990 Euro bestellbar. Das Preis/Leistungsverhältnis ist also sehr gut. Da dürfte es nicht lange dauern, bis die 15 Stück vergriffen sind.

