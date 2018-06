Skoda greift mit dem Kodiaq RS an

Obwohl Skoda mit dem Karoq mittlerweile auch ein kleineres SUV mit moderner Technik im Angebot hat, erfreut sich auch der Kodiaq nach wie vor großer Beliebtheit. Für dynamisch orientierte Kunden haben die Tschechen den Kodiaq SportLine im Programm, der u.a. auf eine sportlichere Optik setzt. Doch in Kürze wird die Modellpalette noch einmal nachgeschärft. Skoda bringt nämlich auch einen Kodiaq RS an den Start.

Rekordfahrt in der „Grünen Hölle“

Wie beim Octavia RS steht das Kürzel auch hier für die sportliche Top-Variante. Die VW-Tochter schickte den Kodiaq RS bereits vor seinem Marktstart auf eine Rekordfahrt in die „Grüne Hölle“ (Nürburgring-Nordschleife) – und zwar im Tarnfarben-Look. Am Steuer saß Rennfahrerin und Nordschleifen-Expertin Sabine Schmitz. In einem Teaser-Video sind die umfangreichen Vorbereitungsarbeiten zu sehen. Das komplette Video der Fahrt wird am 14. Juni 2018 veröffentlicht.

BiTurbo-Diesel

Angetrieben wird der Kodiaq RS vom 2,0 Liter Biturbo-Diesel, der bereits in mehreren Modellen des VW-Konzerns zum Einsatz kommt. Im Plattformbruder VW Tiguan bringt es das Aggregat auf 240 PS sowie 500 Newtonmeter Drehmoment. So gerüstet, sprintet der Wolfsburger in 6,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Beim Top-Kodiaq dürften die Leistungsdaten und Fahrleistungen ähnlich ausfallen. Neben dem potenten Motor setzt der Kodiaq RS auf bewährte RS-Zutaten wie spezielle Schürzen, große Lufteinlässe, Seitenschweller, Sportfahrwerk, große Räder und Sportabgasanlage. Im schwarz gehaltenen Innenraum darf sich der Fahrer auf Details wie Sportlenkrad, Alupedalerie, Sportsitze, Kontrastziernähte und Blenden im Carbon-Look freuen.

Verfügbarkeit

Seine offizielle Weltpremiere feiert der Kodiaq RS im Oktober auf dem Pariser Autosalon 2018. Die offiziellen Fotos und Daten wird es wahrscheinlich einige Wochen früher geben. Den Preis wird Skoda zum Bestellstart verraten. Nachdem für den Kodiaq SportsLine schon mindestens 44.400 Euro fällig werden, wird es beim neuen Top-Modell wohl nicht unter 50.000 Euro losgehen.

Noch mehr Infos über Skoda finden Sie in unserem Marken-Channel.

>>>Nachlesen: Skoda Kodiaq im Langstreckentest

Diashow Skoda Kodiaq TDI 4x4 im Test © auto.oe24.at Im Test zeigte sich schnell, dass die Optik des großen Skoda-SUV allgemein gut ankommt und das Fahrzeug auf großes Interesse stößt. Trotz... © Christian Zacharnik ...einer Länge von 4,70 Metern wirkt der Kodiaq nicht klobig oder protzig. Die ruhige Formgebung steht ihm wirklich gut. Die... © auto.oe24.at ...geteilten LED-Rückleuchten erinnern an den Superb Combi. Dank weit nach unten reichender Heckklappe fällt die Ladekante niedrig aus. © auto.oe24.at Im Interieur setzen die Tschechen ebenfalls auf eine geradlinige Optik. An der Materialqualität und der Verarbeitung gibt es nichts auszusetzen. © auto.oe24.at Im aufgeräumten Cockpit findet man sich schnell zurecht. Positiv - trotz großem Touchscreen hält Skoda am manuellen Lautstärkeregler fest. Natürlich... © auto.oe24.at ...ist der Kodiaq auch in Sachen Assistenzsystem auf dem aktuellen Stand. Nur die Verkehrszeichenerkennung funktionierte nicht immer einwandfrei. © auto.oe24.at Das Navigationssystem gefällt mit scharfer Grafik und Verkehrsinformationen in Echtzeit. Die Integration von... © auto.oe24.at ...Smartphones funktioniet über Apple CarPlay, Android Auto und Mirrorlink. Selbt die am Telefon gespeicherten Kontaktfotos werden im Bordsystem angezeigt. Auf... © auto.oe24.at ..dem großen Bordcomputer lassen sich zahlreiche interessante Fahrzeuginformationen abrufen. Die Schalter... © auto.oe24.at ...für die Allradmodi sind griffgünstig hinter dem Wählhebel des DSG-Getriebes angeordnet. © auto.oe24.at Im Fond können die Passagiere die Beine fast übereinander schlagen. Das... © auto.oe24.at ...gute Raumgefühl wird vom großen Panoramaglasdach noch einmal verstärkt. Auf Wunsch ist der... © auto.oe24.at ...Kodiaq auch als Siebensitzer zu haben. Ganz hinten halten es aber nur Kinder auf längeren Strecken aus. Der... © auto.oe24.at ...über 2.000 Liter große Laderaum nimmt... © auto.oe24.at ...es selbst mit sperrigen Gegenständen locker auf. Dank... © auto.oe24.at ...SCR-Kat - der Einfüllstützen für AdBlue befindet sich direkt neben dem Tankstutzen - ist das Skoda-SUV auch extrem sauber. Zahlreiche "Simply-Clever" Lösungen wie der Eiskratzer im Tankdeckel... © auto.oe24.at ...die Regenschirme in den Vordertüren,... © auto.oe24.at ...der beim Öffnen der Türen automatisch ausfahrbare Kantenschutz oder... © auto.oe24.at ...die LED-Kofferraumbeleuchtung, die auch als herausnehmbare Taschenlampe verwendet werden kann, erleichtern den Alltag. 1 / 19