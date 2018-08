Toyota bringt ein neues Sondermodell vom Yaris Hybrid in den Handel, bei dem der Name Programm ist. Die auf 50 Stück limitierte „Cyan Edition“ basiert auf der Ausstattungslinie „Style“ und setzt auf eine besonders spritzige Außenfarbe. Laut den Japanern soll die spezielle Zweifarb-Lackierung an Wasser und Urlaub erinnern. Ob das zutrifft, muss wohl jeder selbst entscheiden. Außer Zweifel steht jedoch, dass das freche Blau etwas Farbe in den Alltagsverkehr bringt.

© Toyota Auch im Innenraum der "Cyan Edition" finden sich blaue Details.

Design und Ausstattung

Zu den weiteren Besonderheiten des Sondermodells zählen die Dachantenne im Haifischflossendesign, die zweifarbigen 16-Zoll Leichtmetallfelgen sowie LED-Leuchtbänder vorne und hinten. Innen gibt es ebenfalls einige Details in der Fahrzeugfarbe Cyan. Diese finden sich bei der Schaltkulisse und den äußeren Belüftungsdüsen. Der schwarze Dachhimmel und Seitenzierleisten in Piano-Black sorgen für einen passenden Kontrast. Zur Komfortausstattung zählen Klimaautomatik, Sitzheizung, ein Infotainmentsystem mit 7-Zoll-Touchscreen und eine Rückfahrkamera.

>>>Nachlesen: Neuer Toyota Yaris Hybrid im Test

Sicherheit

In Sachen Sicherheit lässt der kleine Hybride ebenfalls nichts anbrennen. Neben dem aktiven Sicherheitssystem Toyota Safety Sense sind auch der „Pre-Collision-System“ genannte Notbrems-Assistent , ein Fernlicht-, ein Spurhalte-Assistent sowie eine Verkehrszeichenerkennung serienmäßig an Bord. Inbegriffen sind zudem ein Lichtsensor, Geschwindigkeitsregelanlage und ein automatisch abblendender Innenspiegel.

>>>Nachlesen: Toyota Yaris "G-Tribute" für Österreich

Preis

Der neue Yaris Hybrid „Cyan Edition“ setzt auf den bekannten Hybridantriebsstrang mit 100 PS sowie stufenlosem Automatikgetriebe und ist ab sofort um 20.870 Euro erhältlich.

Noch mehr Infos über Toyota finden Sie in unserem Marken-Channel.

Technische Daten

Motoren: 1,5l-4-Zylinder-Benziner + Elektromotor

Systemleistung: 100 PS

Antrieb: Vorderrad; CVT-Automatik

Normverbrauch: 3,6 l/100km

Kofferraumvolumen: 286 Liter

Abmessungen: 3,94 / 1,69 /1,51 Meter (L/B/H)