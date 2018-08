Der noch taufrische V60 erhält in Kürze eine weitere Motorisierung: Nur wenige Wochen nach dem offiziellen Marktstart ist der schicke Volvo-Kombi demnächst auch mit dem Turbobenziner T5 bestellbar, der aus zwei Litern Hubraum 250 PS entwickelt. Der Vierzylinder, dessen Produktion Ende August 2018 anläuft, ist stets mit einem Achtgang-Automatikgetriebe und Frontantrieb gekoppelt.

>>>Nachlesen: Volvo greift mit dem V60 R-Design an

Neuer Einstiegsbenziner

Der neue T5 erweitert die Benziner-Motorenpalette des V60 nach unten: Neben den beiden Dieselmotoren D3 und D4 mit einer Leistung von 150 PS bzw. 190 PS, deren Kraft wahlweise ein Sechsgang-Schaltgetriebe oder die Geartronic Achtgang-Automatik an die Vorderräder schickt, war bislang der Benziner T6 mit 310 PS in Verbindung mit Allradantrieb und Geartronic im Angebot.

>>>Nachlesen: Alle Österreich-Infos vom neuen V60 (2018)

Flott und sauber

Die neue T5 Motorisierung, die sich mit allen Ausstattungslinien des V60 kombinieren lässt, entwickelt eine Leistung 250 PS und ein maximales Drehmoment von 350 Nm. So gerüstet, sprintet der fesche Kombi binnen 6,7 Sekunden von null auf 100 km/h, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 230 km/h. Der kombinierte Kraftstoffverbrauch liegt je nach Reifendimension bei 6,8 bis 6,9 Litern je 100 Kilometer. Wie alle Volvo Motorisierungen erfüllt auch der T5 im Mittelklasse-Kombi bereits die Abgasnorm Euro 6d-Temp.

>>>Nachlesen: Das ist der völlig neue Volvo S60

Preisfrage

Österreich-Preise hat Volvo noch nicht verraten. Der Bestellstart dürfte jedoch in Kürze starten. In Deutschland ist er bereits verfolgt. Bei unseren Nachbarn ist der neue V60 T5 ab 45.500 Euro zu haben. In Österreich werden aufgrund der höheren Steuerbelastung einige Tausend Euro dazu kommen. Ein Einstiegspreis von unter 50.000 Euro sollte sich aber auch bei uns ausgehen.

Noch mehr Infos über Volvo finden Sie in unserem Marken-Channel.