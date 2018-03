Volvo schärft XC60 und 90er-Reihe nach

Volvo steigert jetzt die Leistung zahlreicher Modelle: Für den XC60 (Bild oben) und die komplette 90er Baureihe des Modelljahres 2018 ist ab sofort die Polestar Performance Optimierung bestellbar. Die Kraftspritze ist zunächst für die beiden großen Benziner T5 und T6 erhältlich, zu einem späteren Zeitpunkt auch für die Dieselmotoren D4 und D5. Neben der Leistung sollen auch Drehmoment, Ansprechverhalten, Lenkung und Getriebe-Abstimmung durch die Software optimiert werden.

Leistungsplus

Der Turbobenziner T5 entwickelt nach der Polestar Performance Optimierung 253 PS, sein Drehmoment klettert um 50 Nm von 350 Nm auf 400 Nm. Die per Turbo und Kompressor aufgeladene Top-Motorisierung T6 schöpft aus zwei Litern Hubraum 326 PS, was einer Steigerung 16 PS entspricht. Das neue maximale Drehmoment beträgt 430 Nm, ein Plus von 30 Nm.

© Volvo V90, XC90, S90 und V90 Cross Country (v.l.n.r.)

Weitere Modifikationen

Neben der Leistung haben die Polestar Ingenieure bei XC60, S90, V90, V90 Cross Country und XC90 auch die Fahreigenschaften nachgeschärft. Die serienmäßige Geartronic Achtgang-Automatik wurde ebenfalls neu abgestimmt, was schnellere Gangwechsel und optimierte Schaltpunkte zur Folge hat. Außerdem sollen die 2,0 Liter großen Vierzylinder der Drive-E Motorenfamilie schneller ansprechen, was wiederum der Dynamik zugute kommt.

Reine Software-Lösung

Die Software wird von Volvo Händlern auf Wunsch ohne mechanische Eingriffe installiert, wobei die volle Herstellergarantie erhalten bleibt. Die zertifizierten Abgas- und Verbrauchswerte bleiben ebenso unverändert wie die Service- und Wartungsintervalle. In Deutschland kostet das Tuning per Software 999 Euro. Preise für Österreich wurden noch nicht verraten.

