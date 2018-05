Wie berichtet, findet vom 9. bis 12. Mai 2018 das 37. GTI-Treffen am Wörthersee statt. VW hat für das Tuning-Event in Reifnitz bereits die Weltpremiere des 290 PS starken Golf GTI TCR angekündigt. Der deutsche Tuner Abt zeigt wiederum einige getunte Audi-Boliden (R8 und RS4). Und auch die Marke mit den Vier Ringen selbst will die Besucher in Kärnten begeistern.

Mit elektrischem Gespann nach Reifnitz

Damit das auch gelingt, hat sich Audi für dieses Jahr etwas Besonderes einfallen lassen. Wer dabei aber auf laut aufheulende Verbrennungsmotoren hofft, wird enttäuscht. Denn der deutsche Autobauer zeigt beim GTI-Treffen sein erstes reines Elektroauto, das Ende des Jahres in den Handel kommt. Doch der e-tron Prototyp bleibt dabei nicht alleine. Das Elektro-SUV dient nämlich als Zugfahrzeug für den spektakulären e-tron Vision Gran Turismo.

© Audi Gespann unter Strom: Vorne der e-tron Prototyp, hinten der e-tron Vision Gran Turismo.

Elektro-SUV mit Anhängerkupplung

In der eigens für ihn gestalteten Design-Tarnung, die optisch auf den Hochvolt-Antrieb verweisen soll, will der e-tron seine Alltagstauglichkeit unter Beweis stellen. Neben der Reichweite von mehr als 400 Kilometern (im WLTP-Zyklus) und dem elektrischen quattro-Antrieb, erweitert die optional erhältliche Anhängerkupplung die Einsatzmöglichkeiten des Elektroautos.

Spektakulärer E-Sportler als Renntaxi

Auf dem Anhänger transportiert der seriennahe Prototyp den e-tron Vision Gran Turismo: Ursprünglich exklusiv für virtuelle Rennen auf der PlayStation 4 entwickelt, machte Audi die ebenfalls rein elektrisch angetriebene Rennwagen-Studie im Rahmen der Formel E zur Realität. Seit dem Rennen in Rom ist der spektakuläre Elektrosportler, wie berichtet, in der Elektro-Rennserie als Renntaxi unterwegs.

