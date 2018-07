Borgward BX7 TS ab sofort in Europa

Bestellt wird in erster Linie im Internet, ein Netz eigener Autohäuser und Werkstätten gibt es nicht - den Service übernimmt A.T.U in seinen Niederlassungen. Im Vorjahr begeisterte Borgward mit einer Studie einer elektrischen "Isabella ". In China wird neben dem BX7 auch der kleinere BX5 bereits seit einiger Zeit verkauft. Bis der Vertrieb in ganz Europa startet, wird es noch eine Weile dauern. Das nun in Deutschland verfügbare limitierte SUV wird in China gebaut. Künftig will Borgward seine Autos für Europa in einem Werk in Deutschland endmontieren