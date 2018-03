Dacia bringt den Sandero Stepway Style

Auf dem Genfer Autosalon 2018 (Publikumstage: 8. bis 18. März) lockt zwar vor allem der noch taufrische Duster, der seit Anfang des Jahres erhältlich ist, viele Besucher auf den Messestand von Dacia (Foto oben), die echten Neuheiten spielen sich aber bei anderen Modellen ab. So präsentiert die Renault-Tochter in Genf ihre Stepway Sonderedition für 2018 mit neuem Look. Zusätzlich bietet diese erstmals für den Sandero eine Klimaautomatik. Weitere Neuheit sind die variablen „Smart Seats“ im Lodgy.

© Dacia Außen gibt es bei der Sandero-Sonderedition u.a. neue Felgen sowie schwarze Anbauteile.

Neuer Look und mehr Komfort für den Sandero

Äußeres Merkmal des neuen Sondermodells Sandero "Stepway Style" ist der Farbton Arrakis-Beige. Weiters gibt es 16-Zoll-Felgen in Bicolor-Optik, schwarz gehaltene Gehäuse der Außenspiegel und „Stepway“ Schriftzüge an den ebenfalls mit schwarzen Designelementen versehenen B-Säulen. Für mehr Komfort verfügt der Sandero in der Sonderausführung serienmäßig über eine Mittelarmlehne und erstmalig auch über eine Klimaautomatik. Dazu kommen schwarz-weiße Sitzbezüge mit Kontrastnähten sowie die gestickten „Stepway“ Schriftzüge auf Fahrer- und Beifahrersitz. Außerdem verfügt das Interieur über weitere schwarz-weiße Dekorelemente.

© Dacia Klimaautomatik und schwarz-weiße Elemente sind serienmäßig an Bord.

Lodgy wird variabler

Weitere Neuheit am Messestand von Dacia sind die erstmals für den Lodgy erhältlichen „Smart Seats“ in der dritten Sitzreihe. Die beiden Einzelsitze lassen sich in dem günstigen Kompaktvan unabhängig voneinander umklappen, verschieben oder komplett herausnehmen und sorgen damit für mehr Variabilität.

Preise und Starttermine für das neue Sandero-Sondermodell und die variablen Sitze beim Lodgy hat Dacia noch nicht verraten.