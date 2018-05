In unserem großen Test hat der neue Duster bereits bewiesen, dass er extrem viel Auto für vergleichsweise wenig Geld bietet. Ab sofort bietet Dacia seinen Bestseller in einer neuen Variante an. Konkret handelt es sich dabei um den Duster Fiskal. Als Fiskal-Lkw richtet sich das Fahrzeug vor allem an Unternehmer. Sie profitieren nämlich von der Vorsteuerabzugsberechtigung und einer kürzeren Abschreibungsdauer.

© Dacia

Praktischer Laderaum statt Fondbank

Neben dem Kostenvorteil bietet der Duster Fiskal-LKW auch divers praktische Features. Die rumänische Renault-Tochter verspricht ein robustes, geländetaugliches und praktisches Transportfahrzeug. Der 1.640 Millimeter lange, durchgängig ebene Laderaum mit vier Verzurrösen wird durch eine serienmäßige Gummimatte geschützt. Die Trennung von Ladung und Fahrgästen übernimmt eine im oberen Bereich vergitterte, im unteren Bereich verblechte Trennwand, die gemeinsam mit den verblechten Fenstern das gefahrlose Transportieren verschiedenster Güter ermöglichen soll.

© Dacia

Umbau für alle Varianten verfügbar

Der Umbau kann sowohl bei den 4x2 als auch bei den 4x4 Varianten des Duster vorgenommen werden. Ebenso sind alle in der PKW-Version erhältlichen Ausstattungen auch für die Fiskal-LKW-Version verfügbar. Die Kosten für die Umrüstung, die TÜV Abnahme und die Einzeltypisierung belaufen sich auf 1.730 Euro (exkl. Umsatzsteuer und Transportkosten).

