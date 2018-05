Beim GTI-Treffen 2018 geht so richtig die Post ab (siehe Diashows unten). Ein ganz großer Besuchermagnet ist natürlich der riesige Volkswagen-Stand. Nachdem dort bereits am Mittwoch das 411 PS starke Azubi-Unkiat „Golf GTI Next Level“ vorgestellt wurde, ist in Reifnitz mittlerweile auch die seriennahe Studie des künftigen Top-Modells des Golft GTI enthüllt worden. Diese hört auf den Namen „Golf GTI TCR Concept“ und geht Ende des Jahres quasi eins zu eins in Serie.

290 PS und 264 km/h

Während beim aktuellen Golf GTI Performance bei 245 PS die Fahnenstange erreicht ist, leistet der Golf GTI TCR 290 PS. Damit ist er nur 20 PS schwächer als der limitierte Clubsport S der Vorfacelift-Version. Die Sonderedition ist eine aus dem Rennsport abgeleitete Straßenversion des zweifachen Gesamtsiegers der internationalen TCR-Rennserie. Der bekannte 2,0-Liter-Turbobenziner des neuen Golf GTI TCR entwickelt zwischen 5.000 bis 6.800 U/min besagte 290 PS. Ab 1.600 U/min wuchtet der TSI sein maximales Drehmoment von 370 Nm auf die Kurbelwelle. Ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG) und eine Vorderachsquersperre (beides serienmäßig) sind für die Kraftübertragung des Fronttrieblers zuständig. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 250 km/h, kann aber durch eine optionale Aufhebung der elektronischen Vmax-Begrenzung auf 264 km/h erhöht werden. Damit wird der neue GTI TCR zum schnellsten Golf GTI und reicht damit fast an den Golf R heran. Damit die Fuhre auch wieder zum Stehen kommt, arbeitet hinter den serienmäßigen 18-Zoll-Felgen eine TCR-spezifische Bremsanlage mit gelochten Bremsscheiben sowie speziellen Bremssätteln.

Design

VW schärft den GTI TCR auch optisch nach. Zu den Highlights zählen die dank Zusatzspoilern weit nach unten gezogen Schürzen, die speziellen Seitenschweller, die verbreiterten Radhäuser sowie die großen Räder, die für einen besonders breiten Stand sorgen. Zudem verfügt die Heckschürze an den Außenseiten über kleine Flips. Die Frontschürze setzt wiederum auf eigenständige Lufteinlässe. Die neue Farbe Pure Grey ergänzt das bisherige Farbangebot (Pure White, Tornadorot, Deep Black Perleffekt, Oryxwhite Perlmutteffekt). Mit den Farben Grau, Weiß und Rot kann das Dach des GTI TCR zusätzlich schwarz lackiert werden. Mattschwarze Außenspiegelkappen oder Carbon-Look runden die TCR-Optik ab. Auf Wunsch gibt es auch eine besonders sportlich klingende Akarpovic-Abgasanlage. Zudem bietet VW ein Sportpaket für Hardcore-Fans an. Dieses beinhaltet 19-Zoll-Felgen sowie ein 20 Millimeter tiefergelegtes Sportfahrwerk und adaptive Dämpfer (DCC).

Innenraum

Das Interieur wurde natürlich ebenfalls aufgewertet. Wie beim normalen GTI ist auch hier das digitale Kombiinstrument (Active Info Display) mit GTI-spezifischen Anzeigen Serie. Die neu entwickelten Sportsitze haben Bezüge aus Microfaser, die Griffstücke des Lenkrads sind in perforiertem Leder ausgeführt. Zusätzlich gibt es eine rote Mittenmarkierung am Volant. Auch rote Akzente und Ziernähte an Sitzen, Armauflage, Lenkrad, Türeinlagen, DSG-Wählhebel dürfen nicht fehlen.

Der Startschuss für das offizielle GTI-Treffen 2018 ist gefallen. Von 9. bis 12. Mai werden rund um den Wörthersee 125.000 Tuning-Fans und über 7.000 Autos erwartet. "Wir sind bis zum Ende des offiziellen Treffens ausgebucht", freut sich Bürgermeister Markus Perdacher. Am VW-Stand stehen die Weltpremieren des neue Top-Golf-GTI mit 290 PS und des Azubi-GTI im Mittelpunkt. VW alleine baute über zwei Wochen 2.100 Quadratmeter Standfläche auf. Das diesjährige Azubi-Unikat wurde am Mittwoch enthüllt und hört auf den Namen Golf GTI Next Level und leistet 411 PS. Schon am Mittwoch steht mit der Sternfahrt, an der nur Golf I und II teilnehmen dürfen, ein echtes Highlight auf dem Programm. Beim diesjährigen Corso waren am Mittwochmittag 150 Autos dabei.

