Die 10 meistverkauften SUVs der Welt

SUVs erleben seit Jahren weltweit einen Höhenflug. Auch in Österreich ist das Segment der Crossover neben den Kompakten am beliebtesten. Hierzulande sind vor allem die kleineren und kompakten SUV-Modelle echte Bestseller. Während viele Autointeressenten dabei häufig die deutschen Premiummarken vor Augen haben, spielen im weltweiten Ranking gerade diese aber eine untergeordnete Rolle.

Asiaten dominieren

Laut einer aktuellen Analyse von „Focus2Move“ führt 2018 bisher ein Japaner die Liste der weltweiten meistverkauften SUV an: Es ist der aktuelle Toyota RAV4 mit 335.076 Neuzulassungen in den ersten fünf Monaten. Und das, obwohl die nächste Generation bereits in den Startlöchern steht. Dicht dahinter, mit 331.334 Einheiten, liegt der VW Tiguan, der einzige Deutsche unter den Top 10. Ein weiterer Japaner, der Honda CR-V, liegt mit 276.704 Fahrzeugen auf dem dritten Platz. Von ihm kommt die nächste Generation bereits im Herbst in den Handel.

In der Diashow sehen sie die komplette Top-10-Liste:

Komplettiert wird das Top-10 Ranking von Hyundai Tucson (236.226), Nissan Qashqai (224.646), Haval H6 aus China (200.964), Mazda CX-5 (197.557), Nissan Rogue / X-Trail (197.225), Kia Sportage (192.731) und Baojun 510 von GM und dem chinesischen Hersteller SAIC (189.709).

Fazit

Während hierzulande vor allem deutsche bzw. europäische SUVs bei den Käufern hoch im Kurs stehen, dominieren bei den globalen Verkaufszahlen eindeutig die asiatischen Hersteller. In den letzten Jahren haben aber auch bei uns Marken wie Hyundai oder Kia stark aufgeholt. Und der RAV4 und der CR-V verkaufen sich in Österreich ebenfalls recht ordentlich.