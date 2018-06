Erster Elektro-Porsche heißt Taycan

Dass Porsche 2019 sein erstes reines Elektroauto auf den Markt bringt, ist schon lange bekannt. Auch dass es sich dabei um die Serienversion der Studie "Mission E" handeln wird, ist kein Geheimnis. Wie der potente Stromer aber heißen wird, wurde bisher noch nicht verraten. Doch damit ist nun Schluss. Porsche bringt sein erstes Elektroauto unter der Bezeichnung "Taycan" in den Handel. Die Serienversion der Crossover-Studie "Mission E Cross Turismo" dürfte demnach Taycan Cross Turismo heißen. Doch das hat der Hersteller noch nicht offiziell bestätigt.

600 PS und über 500 km Reichweite

Doch zurück zum im nächsten Jahr startenden Taycan. Dieser wird das Design der Studie (siehe auch Diashow) nahezu 1:1 übernehmen. Trotz der futuristischen Optik ist der flache Stromer sofort als Porsche erkennbar. Und auch die finalen technischen Daten stehen mittlerweile fest. Zwei permanent-erregte Synchronmotoren (PSM) mit einer Systemleistung von mehr als 600 PS (440 kW) beschleunigen den Elektro-Sportler in unter 3,5 Sekunden auf Tempo 100 und in unter zwölf Sekunden auf 200 km/h. Darüber hinaus verspricht Porsche eine von Elektrofahrzeugen bisher unerreichte Dauerleistung: Mehrere Beschleunigungsvorgänge direkt hintereinander sollen ohne Leistungsverlust möglich sein. Beim Tesla Model S und Model X ist das nicht möglich. Die maximale Reichweite beträgt über 500 Kilometer gemäß NEFZ. Nach dem realistischeren WLTP-Testverfahren wurde das Auto noch nicht gemessen. Im Alltag dürften aber ausreichende 400 km möglich sein. Positiv: Der Allrad-Porsche verfügt über eine 800-Volt-Architektur und ist für das Laden am Schnellladenetz vorbereitet. Damit lässt sich beim Taycan in rund vier Minuten Energie für 100 Kilometer Reichweite nachladen (nach NEFZ).

Diashow Fotos vom Porsche Mission E

Wortnamen mit Bedeutung

Wortnamen haben bei Porsche grundsätzlich eine konkrete Verbindung zum entsprechenden Modell und dessen Eigenschaften: Der Name Boxster beschreibt die Verbindung von Boxermotor und Roadster, Cayenne steht für Schärfe, der Cayman ist bissig, ein Panamera mehr als ein Gran Turismo. Der Name Macan leitet sich vom indonesischen Wort für Tiger ab und soll Geschmeidigkeit, Kraft sowie Dynamik verbinden.

Wofür steht Taycan?

Laut Porsche bedeutet der Name Taycan sinngemäß „lebhaftes, junges Pferd“. Damit greift er auch das zentrale Element des Porsche-Wappens auf: Seit 1952 ist hier ein springendes Ross zu sehen. „Unser neuer Elektro-Sportler ist stark und leistungswillig; ein Fahrzeug, das ausdauernd weite Strecken zurücklegt und für Freiheit steht“, so Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender von Porsche.

