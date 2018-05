Am Mittwoch (9. Mai) hatte das Warten für Fans endlich ein Ende - der Startschuss für das 37. GTI-Treffen in Reifnitz ist gefallen. Schon am ersten Tag und in der Nacht auf Donnerstag ließen es die Besucher ordentlich krachen. Und in dieser Tonart wird es weitergehen. Denn auch der Wettergott zeigt sich gnädig. Es kann zwar immer wieder gewittern, aber die Höchsttemperaturen klettern an den verbleibenden drei Tagen immer deutlich über 20 Grad.

Diashow GTI-Treffen 2018 - die besten Fotos (Teil 2) © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Am Wörthersee in der kleinen Kärntner Ortschaft Reifnitz hat am Mittwoch das offizielle GTI-Treffen 2018 begonnen. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig An jedem der vier Tage werden durchschnittlich 30.000 Gäste erwartet. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Der Ortskern wurde wie in den vergangenen Jahren adaptiert. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Ein Volksfest für Tuning-Fans soll es werden. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Im VW-Bereich herrscht Messe-Flair. Natürlich gibt es Autos zu bestaunen, es warten aber... © APA/GERT EGGENBERGER ...auch Videospiele, Shops und Merch-Stände mit GTI-Uhren, Stramplern und Shirts. © APA/GERT EGGENBERGER Das Wörthersee-Treffen sei dem Konzern sehr wichtig, die "treue Community" wisse man sehr zu schätzen. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Organisiert wird das GTI-Treffen von der Gemeinde. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Bürgermeister Markus Perdacher ist von den wirtschaftlichen Vorteilen überzeugt, die Betriebe seien gut besucht. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Für die Polizei bedeutet das GTI-Treffen Großeinsatz über Wochen, Unterstützung aus anderen Bundesländern ist vor Ort. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Die Fans lassen sich die gute Stimmung deshalb nicht verderben. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Quietschende Reifen, verchromte Felgen und Partystimmung lauten die Schlagworte. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen, nach Reifnitz selbst darf nur einfahren, wer eine Genehmigung hat. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Beschränkungen und Überwachung sorgten in den vergangenen Jahren dafür, dass das ... © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig ...eigentliche, organisierte Treffen in Reifnitz immer reibungsloser und ruhiger über die Bühne ging. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Auf den folgenden Fotos gibt es weitere Eindrücke vom mittlerweile 37. GTI-Treffen, das noch bis Samstagabend (12. Mai) läuft. © APA/GERT EGGENBERGER © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig 1 / 21

× GTI-Treffen 2018 - die besten Fotos (Teil 2)

Beliebt wie eh und je

Es zeigte sich jedenfalls bereits am Starttag, dass das Tuning-Event nach wie vor die Massen anlockt. Obwohl bereits bei den Vortreffen die Hölle los war und das Polizeiaufgebot hoch ist, wird auch das offizielle GTI-Treffen von den Besuchern gestürmt. In Reifnitz und den umliegenden Gemeinden herrscht derzeit Ausnahmezustand. Am Christi Himmelfahrt Feiertag dürfte der Ansturm noch einmal zulegen.

>>>Nachlesen: GTI-Treffen 2018: Mega-Ansturm zum Start

Auto-Fans und Partymacher

Der vor zwei Jahren ausgerufene Plan, die Autos – und hier vor allem den Golf GTI – wieder stärker in den Mittelpunkt zu stellen, scheint auch heuer aufzugehen. Zahlreiche Besucher kommen nur, um die zahlreichen getunten Boliden zu bestaunen, die von den Teilnehmern selbst in unzähligen Arbeitsstunden aufgemöbelt wurden. VW ist wieder mit einem eigenen Stand vertreten, und zeigt dort unter anderem den Azubi-GTI „Next Level“ mit 411 PS und den kommenden Serien-Top-Golf-GTI mit 290 PS. Viele der Teilnehmer kommen aber auch nach wie vor hauptsächlich zum Partymachen.

>>>Nachlesen: VW zeigt Golf GTI Next Level mit 411 PS

Sternfahrt, Tuning-Garage, Club-Challenge, etc.

Am Mittwoch stand das offizielle Programm des GTI-Treffens ganz im Zeichen der Sternfahrt. 150 Besitzer von Golf I und Golf II Modellen nutzten die Chance und waren bei dem Corso mit dabei. Ein echter Besuchermagnet ist auch die Tuning-Garage, in der an den vier Tagen ein Fahrzeug professionell getunt wird. Der Freitag steht im Zeichen der Clubs mit einer großen Club-Challenge. Auf dem Programm stehen anspruchsvolle Spiele, zu gewinnen gibt es coole Preise, wie etwa Einkaufsgutscheine. Um dabei zu sein, werden acht (Club-)Mitglieder benötigt. Seitens der Gemeinde setzt man auch stark auf Familien und stellt zwei Hüpfburgen und ein Karussell auf - kostenlos für alle Kinder.

>>>Nachlesen: GTI-Treffen 2018: Das sind die Highlights

120.000 Besucher

Die Veranstalter und GTI-Gemeindechef Markus Perdacher (ÖVP) rechnen in diesem Jahr an den vier Haupttagen mit rund 120.000 Besuchern, die sich das Tuning-Spektakel, das bis 12. Mai dauert, nicht entgehen lassen wollen. Sie werden der Region wieder Umsätze in Millionenhöhe bescheren.

Diashow GTI-Treffen 2018 offiziell gestartet © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Der Startschuss für das offizielle GTI-Treffen 2018 ist gefallen. Von 9. bis 12. Mai werden rund um den Wörthersee 125.000 Tuning-Fans und über 7.000 Autos erwartet. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Bis zuletzt wurde im "GTI-Mekka" noch kräftig gehämmert und aufgebaut. Mittlerweile ist Reifnitz aber auf den Ansturm gerüstet. Auf die Besucher wartet neben den getunten Boliden auch ein breites Rahmenprogramm. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig "Wir sind bis zum Ende des offiziellen Treffens ausgebucht", freut sich Bürgermeister Markus Perdacher. Mit Temposchwellen oder Betonparkwächtern haben die GTI-Fahrer in Reifnitz nicht zu rechnen. "Das brauchen wir nicht", sagt der Gemeindechef. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Am VW-Stand stehen die Weltpremieren des neue Top-Golf-GTI mit 290 PS und des Azubi-GTI im Mittelpunkt. © APA/GERT EGGENBERGER VW alleine baute über zwei Wochen 2.100 Quadratmeter Standfläche auf. © Volkswagen AG Das diesjährige Azubi-Unikat wurde am Mittwoch enthüllt und hört auf den Namen Golf GTI Next Level und leistet 411 PS. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Der Zustrom ist bereits seit den frühen Morgenstunden enorm. Für die Polizei geht der Großeinsatz bei den Vortreffen also nahtlos weiter. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Schon am Mittwoch steht mit der Sternfahrt, an der nur Golf I und II teilnehmen dürfen,...

© APA/GERT EGGENBERGER ein echtes Highlight auf dem Programm. Beim... © APA/GERT EGGENBERGER ...diesjährigen Corso waren am Mittwochmittag 150 Autos dabei. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Die Stimmung ist hervorragend. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Obwohl das Tuning-Spektakel im Vorjahr äußerst gesittet abging, ist die Exekutive wieder mit einem Großaufgebot vertreten. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Zudem wurden auch strenge Kontrollen angekündigt. Bei Verstößen drohen saftige Strafen. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Im VW-Bereich herrscht Messe-Flair. Natürlich gibt es Autos zu bestaunen, es warten aber auch Videospiele, Shops und Merch-Stände mit GTI-Uhren, Stramplern und Shirts. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Organisiert wird das GTI-Treffen von der Gemeinde. Bürgermeister Markus Perdacher ist von den wirtschaftlichen Vorteilen überzeugt, die Betriebe seien gut besucht. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Viel fotografiert wird in Reifnitz ebenfalls - kein Wunder, bei solchen Motiven. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig An jedem der vier Tage werden durchschnittlich 30.000 Gäste erwartet. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Veranstaltet werden an den vier Tagen die unterschiedlichsten Shows und Einlagen. © APA/GERT EGGENBERGER Neben dem Familientag am Samstag gibt es auch eigene Gratis-Angebote für Kinder (Hüpfburg, Karussel, etc.) 1 / 19