In die beschauliche Umgebung des Wörthersees mischen sich am Christi Himmelfahrt-Wochenende auch heuer wieder Motorensounds und quietschende Reifen. Von 9. bis 12. Mai findet in Reifnitz nämlich die 37. Auflage des GTI-Treffens statt. Im Vorjahr war die Tuning-Sause ein voller Erfolg und ging ohne gröbere Zwischenfälle über die Bühne. Das heurige Event wirft bereits jetzt seine Schatten voraus - neben den Autofans und den Veranstaltern rüstet sich auch die Polizei bereits für die Pilgerfahrt der PS-Begeisterten. Bereits an diesem (verlängerten) Wochenende gibt es einen großen Ansturm.

Vortreffen bei bestem Wetter

Denn vom 27. April bis zum 1. Mai findet quasi ein inoffizielles Vortreffen statt. Diese seit einigen Jahren etablierte unorganisierte Zusammenkunft zwischen Wörthersee und Faaker See ist bereits im Gange. Da das Wetter spätestens ab Samstag traumhaft ist, dürfte der Fan-Ansturm auch nicht abreißen. Aktuelle Fotos zeigen, dass die Stimmung an den bekannten Hotspots bereits seit Freitagvormittag bestens ist.

Dass alles in geordneten Bahnen verläuft, dafür sollen unter anderem wieder Betonelemente und Bodenschwellen sorgen. Die Polizei ist bereits seit 13. April verstärkt unterwegs. Vor allem an beliebten Hotspots wie etwa an einem großen Parkplatz am Faaker See oder an einer Tankstelle in Velden. Das offizielle GTI-Treffen findet heuer von 9. bis 12. Mai (in Reifnitz) statt. Losgehen soll es in Reifnitz bereits am Wochenende vor dem Treffen: Am 4. und 5. Mai lädt die Gemeinde zu einem "Get-together" auf das Veranstaltungsgelände.

Neues Motto und Spezial-GTI

"Passion. Family. Friends." haben die Veranstalter im GTI-Dorf Reifnitz heuer als Motto ausgegeben - man lebe die Leidenschaft für die Volkswagen-Modelle und wolle Fans und Freunde ebenso wie Familien in den Fokus stellen. Dafür spricht etwa, dass der Kinderspielplatz am Gelände "getunt" wurde, weiters habe man auch für Wickelbereiche gesorgt, teilte die Gemeinde mit. Auf bereits traditionelle Fahrzeugpremieren dürfen sich Fans ebenso freuen, wie auf Musik-Acts, eine Live-Tuning-Show und zahlreiche einschlägige Aussteller. VW hat bereits einen Spezial-Golf-GTI für das heurige Treffen angekündigt und auch der Wirbel um ein drohendes Alkoholverbot ist wieder verflogen. Der markante Torbogen über die Hauptstraße in Reifnitz wird erstmals begehbar gemacht und auch Leuten, die vom Gelände gar nicht mehr wegwollen, kann geholfen werden: Sie können an der Verlosung eines Zimmers direkt auf einem Ausstellungsstand teilnehmen.

Offizielles "Get-together"

Losgehen soll es in Reifnitz bereits am Wochenende vor dem Treffen: Am 4. und 5. Mai lädt die Gemeinde zu einem "Get-together" auf das Veranstaltungsgelände. Doch manche wollen nicht so lange warten. So kommt es, dass sich die Fahrer der Polizeiautos für die kommenden Wochen rüsten beziehungsweise schon gerüstet haben.

Hotspots stehen bereits unter Beobachtung

"Der verstärkte Einsatz läuft seit 13. April", sagte Polizeisprecher Mario Nemetz. Seit diesem Tag ist die Polizei vor allem an beliebten Hotspots unterwegs, etwa an einem großen Parkplatz am Faaker See oder an einer Tankstelle in Velden, die im vergangenen Jahr Aufmerksamkeit erntete, als direkt davor ein Automotor auf Hochtouren publikumswirksam in die Luft ging. "Prävention durch Präsenz" lautet das Motto der Polizei - unterstützt werden die Beamten vor Ort durch mobile Streifen, auch in Zivil. Diese Hotspots werden auch videoüberwacht, und zwar ebenfalls durch stationäre und mobile Anlagen in speziellen Fahrzeugen.

Auch heuer sind wieder Bodenschwellen im Einsatz

Dass alles in geordneten Bahnen verläuft, dafür sollen unter anderem wieder Betonelemente und Bodenschwellen sorgen: Die einen um das Wildparken, die anderen um allzu gewagte Beschleunigungsmanöver zu verhindern. Doch nicht nur auf die Geschwindigkeit wird ein strenges Auge geworfen, sondern auch auf die Lautstärke - etwa durch speziell auf diesen Zweck getrimmte Auspuffanlagen oder absichtlich verursachte Fehlzündungen.

Polizei hat wegen dem Vortreffen bereits aufgerüstet

Mittlerweile ist auch aus anderen Bundesländern Unterstützung für die Polizei angerollt. "Außer aus Vorarlberg sind aus allen anderen Bundesländern Polizisten im GTI-Einsatz, und zwar seit 25. April", informierte Nemetz. Gerade rechtzeitig, denn für das Wochenende rechnet die Polizei mit dem ersten großen Schwung an Vortreffen-Teilnehmern. War es bisher wohl auch wegen des unbeständigen Wetters sehr ruhig um die Seen, so kündigt sich nun ein warmes und noch dazu verlängertes Wochenende an.

