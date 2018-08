Kurz nachdem Honda den umfassend überarbeiteten und Euro 6d-Temp konformen 1.6 i-DTEC Dieselmotor auch in der Civic Limousine anbietet, wird nun eine weitere Variante nachgeschoben. Während es den 120 PS starken Selbstzünder in Fünftürer und Limousine bisher nur mit einem manuellen Sechsgang-Getriebe gegeben hat, steht ab sofort auch eine 9-Gang-Automatik bereit.

© Honda

Ausreichend flott

Laut den Japanern soll das 9-Gang-Automatikgetriebe stets die richtige Übersetzung bereitstellen und für eine hohe Effizienz sorgen. Den Durchschnittsverbrauch gibt Honda mit 4,1 Liter auf 100 km an, was sich für einen rund 4,50 Meter langen Kompakten sehen lassen kann. Mit 120 PS sowie 300 Nm Drehmoment liefert der Civic 1.6 i-DTEC mit dem 9-Gang-Automatikgetriebe eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in exakt 11 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h. Damit reißt man zwar keine Bäume aus, für den Alltagsbetrieb reichen die Fahrleistungen jedoch locker aus.

© Honda

Tasten statt Wählhebel

Je nach Motordrehzahl und Gasbetätigung „überspringt“ das Getriebe einzelne Gangstufen, um ein besseres Ansprechverhalten zu bieten, zum Beispiel beim Herunterschalten direkt vom 9. in den 5. oder vom 7. in den 4. Gang, ohne einzeln durchschalten zu müssen. Die Bedienung erfolgt übrigens nicht über einen Wählhebel. Stattdessen findet sich auf der Mittelkonsole ein Tastenfeld (P, R, N und D/S), über welches das neue Automatikgetriebe bedient wird.

Preis

Der Einstiegspreis beträgt 24.190 Euro für den Civic Fünftürer, zum Verkaufsstart wird ein sogenannter "PowerBONUS" von 2.000 Euro angeboten. Das 9-Gang-Automatikgetriebe für die Dieselmotorisierung ergänzt die Civic Modellfamilie, die darüber hinaus mit den 1.0 VTEC Turbo (129 PS) und 1.5 VTEC Turbo (182 PS) Benzinmotoren mit 6-Gang-Schaltgetriebe und CVT Automatikgetriebe erhältlich ist. Der Civic Type R spielt mit seinen 320 PS in einer anderen Liga.

© Honda