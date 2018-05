Jeep bringt den Wrangler "Golden Eagle"

Bevor Ende des Jahres die bereits präsentierte, völlig neu entwickelte vierte Generation des Wrangler (interner Code „JL“) in den Handel kommt, bringt Jeep noch ein Sondermodell der aktuellen Generation (interner Code „JK“) auf den Markt. Mit dem Wrangler "Golden Eagle" soll nicht nur die bevorstehende Ablöse, sondern auch die mittlerweile zehnjährige Geschichte der dritten Generation gefeiert werden. Bei Jeep-Kennern weckt der Namenszusatz sofort Erinnerungen an den CJ-7 "Golden Eagle" der Jahre 1976 bis 1980, der auch das aktuelle Sondermodell inspiriert hat. Berühmt wurde der Kult-Wrangler vor allem wegen seines Designs mit dem großen goldenen Adler über die gesamte Breite der Motorhaube.

Der große Adler machte den Wrangler schnell zum Kult-Mobil.

Design und Ausstattung

Für den speziellen Look des neuen Wrangler "Golden Eagle" sorgen der Frontgrill in Wagenfarbe mit bronze-getönten Kühlluftöffnungs- und Scheinwerfereinfassungen, 18 Zoll große, bronzefarbene Leichtmetallräder, Bronze-Emblem, Kotflügel in Wagenfarbe, seitliche Aufsetzschutz-Rohre und eine schwarze Tankklappe. Absolute Hingucker sind natürlich der große Adler auf der Motorhaube und der seitlich an der Haube angebrachte "Golden Eagle" Schriftzug. Im Innenraum gibt es u.a. Sitze mit "Golden Eagle" Logo und bronzefarbenen Ziernähten, modifizierte Haltegriffe und Mopar-Fußmatten. Dazu gibt es - wiederum getreu dem Vorbild - ein Dual Top mit Hardtop in Schwarz und einem bronzefarbenen Softtop. Das Uconnect Multimediasystem mit 6,5 Zoll Touchscreen sowie ein Alpine Soundsystem mit Subwoofer sind ebenfalls mit an Bord.

Optisch sind die Details des Vorbilds bei der Neuauflage sofort erkennbar.

Antrieb und Preise

Die Sonderedition ist in Österreich als Drei- und Fünftürer mit dem 2,8 Liter großen Vierzylinder-Turbodieselmotor mit 200 PS erhältlich - jeweils mit Fünfgang-Automatikgetriebe. Die Preise für den Wrangler Golden Eagle betragen 55.050 Euro bzw. 60.450 Euro für die Unlimited Version.

