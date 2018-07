Kaum zu glauben, aber wahr: Der KTM X-Bow feiert diesen Sommer bereits seinen 10. Geburtstag. Die „Armbrust“ ist nach wie vor das einzige Auto eines österreichischen Herstellers. Seit 2008 wurden von dem radikalen Zweisitzer 1.200 Einheiten (inklusive den Rennsportversionen) verkauft.

Jubiläumsmodell „X OUT OF X“

KTM nimmt das runde Jubiläum nun zum Anlass, um ein Sondermodell auf den Markt zu bringen. Dieses ist auf 10 Stück limitiert und hört passend dazu auf die Bezeichnung X-Bow „X OUT OF X“. Für das auffällig gestaltete Outfit zeigt sich Kiska verantwortlich. Die Kombination aus den Farben „Combat Gray“, „True Orange“ und Klarlack auf Carbon-Bonnets sticht sofort ins Auge.

Keine Modell-Einschränkung

Das Besondere daran ist, dass sich KTM bei dem Sondermodell nicht auf eine bestimmte Variante einschränkt. Die nächsten zehn Käufer eines X-Bow R, RR, GT oder GT4 bekommen den speziellen Look des „X OUT OF X“. Wie alle KTM-Sportwagen wird natürlich auch das Sondermodell von Hand gefertigt.

