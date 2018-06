Land Rover feiert 2018 sein 70-jähriges Firmenjubiläum. Neben zahlreichen Events dürfen dabei natürlich auch Sondermodelle nicht fehlen. Deshalb wurde nun unter anderem die Landmark Edition des Discovery Sport angekündigt. Die Spezialausgabe zeichnet sich durch eine umfangreiche Ausstattung und einige Designbesonderheiten aus.

Design

Land Rover wird die Landmark Edition des Discovery Sport nur in drei Farben anbieten: Narvik Black, Corris Grey und Yulong White, jeweils kombiniert mit einem Dach in dunkler Kontrastlackierung (Carpathian Grey). Zu den weiteren Erkennungsmerkmalen des Sondermodells zählen eine sportliche Frontschürze im Stil der Top-Version Discovery Sport Si4 mit unterer Hälfte in Anthrazit, ein Kühlergrill und Modellschriftzug im Farbton Graphite Atlas sowie 19-Zoll-Leichtmetallfelgen mit fünf Doppelspeichen in der Farbe Gloss Dark Grey.

Innenraum

Innen setzt die Landmark Edition auf Luxus. Highlight sind die Sitze in genarbtem Leder in Ebony. Darüber hinaus gibt es einen ebenfalls in Ebony gehaltenen Dachhimmel und Dekorelemente in dunklem Aluminium (Dark Grey Brushed). Zur äußerst umfangreichen Serienausstattung zählen ein Panoramadach mit elektrischer Sonnenblende, das große Navigationssystem und die Einparkhilfe vorn.

Antrieb und Verfügbarkeit

Angetrieben wird die neue Sonderausgabe des Discovery Sport vom 180 PS starken 2,0-Liter-Turbodiesel, der seine Kraft an alle vier Räder weiterleitet. Das Triebwerk kann mit einer Neungangautomatik oder einem neuen Sechsgang-Schaltgetriebe gekoppelt werden. Laut Land Rover rollt die Landmark Edition im September 2018 zu den europäischen Händlern.

Neue Benziner für den Bestseller

Für Land Rover hat sich der Discovery Sport vom Start weg zu einer tragenden Säule entwickelt. Seit der Modelleinführung im Jahr 2014 wurden mehr als 350.000 Einheiten verkauft – mit 126.078 Verkäufen holte er 2017 sogar den absoluten Jahres-Verkaufsrekord in der 70-jährigen Geschichte von Land Rover. Kein Wunder, dass die Briten das Kompakt-SUV stets auf dem neuesten Stand halten. Jüngstes Beispiel: Für das Modelljahr 2019 (lieferbar ab September) haben alle Benzinmotoren des Discovery Sport einen Partikelfilter erhalten – das gilt im Übrigen für die gesamte Benzinmotorenpalette von Land Rover. Dieseltriebwerke waren ohnehin bereits damit ausgerüstet. In Österreich ist der Discovery Sport ab exakt 36.000 Euro erhältlich.

