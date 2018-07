Mitte Juli hat Lamborghini für das erste Halbjahr 2018 einen neuen Allzeit-Verkaufsrekord bekanntgegeben. Da der Urus, für den es bereits zahlreiche Vorbestellungen gibt, in diese Statistik noch nicht eingeflossen ist, beruht der bisherige Jahreserfolg also vor allem auf den beiden Supersportwagenreihen. Und der Aventador und der Huracán sorgten nun ihrerseits wieder für beeindruckende Erfolgszahlen.

8.000ster Aventador und 11.000ster Huracán

So hat der Aventador sieben Jahre nach seiner Markteinführung die Schwelle von 8.000 produzierten Einheiten erreicht. Das Fahrzeug mit der Fahrgestellnummer 8.000, ein Aventador S Roadster in der Farbe Grigio Telesto (rechts im Bild), wird an einen Kunden in Japan ausgeliefert.

Nach vier Jahren lief vom Huracán hingegen bereits das 11.000ste Fahrzeug vom Band. Das V10 Coupé in Blue Nethuns (links im Bild) mit der Fahrgestellnummer 11.000 ist für einen italienischen Kunden bestimmt.

2018 bisher neues Rekordjahr

Lamborghini konnte seine weltweiten Auslieferungen im ersten Halbjahr 2018 um 11 Prozent auf 2.327 Fahrzeuge steigern. Zuletzt wurde die gute Stimmung aber durch einen großen Rückruf der aktuellen 12-Zylinder-Modelle getrübt.

