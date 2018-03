Mitsubishi Space Star unter 8.000 Euro

Mitsubishi legt sich mit Dacia an. Die Japaner bringen den Space Star zum Aktionspreis von 7.990 Euro in den Handel. Damit zählt der 3,80 Meter lange Kleinwagen zu den günstigsten Neuwagen am Markt.

Sogar eine Klimaanlage ist an Bord

Das neue Mitsubishi-Modell ´18 „Space Star 1,0 Liter MIVEC AS&G Inform“ wird vom bekannten 1,0 Liter Benziner mit 71 PS angetrieben. Trotz des günstigen Preises erfüllt die Ausstattung, alle Ansprüche, die Interessenten eines solchen Fahrzeugs haben. Zur Serienausstattung zählen u.a. eine Klimaanlage, 6 Airbags, Berganfahrhilfe, Stereoradio-, CD-, MP3–Kombination, USB-Anschluss, Servolenkung, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, elektrische Fensterheber vorne, Außenspiegel elektrisch verstellbar, umklappbare Rücksitzlehne (60:40) sowie ISOFIX Kindersitzbefestigung.

Teurere Variante mit Connectivity

Neben dem neuen Space Star Einstiegsmodell bietet Mitsubishi noch eine weitere neue Variante an. Hierbei handelt es sich um den Space Star "1,2 Liter MIVEC AS&G Invite-Connect", der von einem 80 PS starken Benziner angetrieben wird und auf Wunsch auch mit stufenloser Automatik zu haben ist. Die Komfortausstattung fällt deutlich umfangreicher aus. Zu den serienmäßigen Highlights zählen das MGN-Navigationssystem inklusive Smartphone-Integration via Android Auto und Apple Car Play, Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Licht- und Regensensor, Sitzheizung vorne, elektrische Fensterheber hinten, Lederlenkrad- und Lederschalthebel, LED-Rückleuchten, Außenspiegel elektrisch beheizbar sowie 15 Zoll Leichtmetallfelgen. Preislich geht es hier ab 10.490 Euro los.

Verfügbarkeit

Laut Mitsubishi gelten die Aktionen bis 30. April 2018. Wie bei allen Modellen der Marke ist auch hier eine 5 Jahre Werksgarantie (max. 100.000 km) mit an Bord.