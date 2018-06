Auf dem Genfer Autosalon 2018 hat Renaults Sport-Tochter Alpine zwei neue Versionen der A110 vorgestellt. Bisher wurde ja nur die limitierte „Première Edition“, die nach wenigen Tagen ausverkauft war, verkauft. Nun stehen auch die Preise für die neuen A110 „Pure“ und „Légende“ fest: Die speziell für Sportfahrer entwickelte Variante Pure ist ab sofort zum Preis ab 58.700 Euro reservierbar. Die Preise für die komfort­orientierte A110 Légende starten bei 62.600 Euro. Letztere kostet damit genau so viel wie die „Première Edition“ beim Start gekostet hat.

© Alpine Alpine A110 Pure

Mehr Sport

Laut dem Hersteller verfügt die neue Version „Pure“ über ein Interieur nach Vorbild der A110 „Première Edition“ und ein nochmals reduziertes Gewicht. Das leichteste Fahrzeug der Baureihe wendet sich besonders an Fahrer, die das fahrdynamische Potenzial des kompakten Mittelmotorsportlers auf kurvenreichen Straßen oder auf der Rennstrecke auskosten wollen. Zur Serienausstattung zählen unter anderem Klimaautomatik, Navigationssystem, LED-Hauptscheinwerfer und -Rücklichter, Smartphone-Integration sowie Schalen-Sitze in Leichtbauweise von Sabelt. Die Sportsitze wiegen jeweils nur 13,1 Kilogramm. Die Verbindung zur Straße stellen 17-Zoll-Räder her. Auf Wunsch sind auch 18-Zoll-Räder in zwei Designs, Brembo Hochleistungsbremsen und ein Sportauspuff verfügbar. Ebenfalls auf der Liste der Optionen stehen zwei Focal Audiosysteme, die Einparkhilfe vorne und hinten sowie die Rückfahrkamera.

© Alpine Alpine A110 Légende

Mehr Komfort

Mit der A110 „Légende“ verfolgt Alpine einen anderen Ansatz: Das Modell soll Agilität mit Langstreckenkomfort verbinden. Zur Serienausstattung zählen unter anderem 6-Wege-Sitze in Leichtbauweise mit Lederpolsterung in Schwarz oder Braun und ein von Carbon-Elementen in Glanzoptik geprägtes Interieur. Das Focal Audiosystem, die Einparkhilfe vorne und hinten sowie die Rückfahrkamera, die in der Variante „Pure“ optional verfügbar sind, zählen in der A110 „Légende“ zum Serienstandard. Ebenso Klimaautomatik, Navigationssystem, LED-Lichter und die Smartphone-Integration. Ein Blickfang sind die Bicolor-Räder im Stil der Felgen für die A110 1600S aus den 1970er-Jahren. Alternativ können die Käufer zwischen zwei weiteren 18-Zoll-Rädern wählen.

© Alpine Puristisches, auf den Fahrer fokussiertes Cockpit.

Keine Änderungen beim Antrieb

Für die dynamischen Fahrleistungen sorgt in beiden Varianten der gleiche 1,8-Liter-Turbo-Benziner mit 252 PS, der auch die normale A110 antreibt und auch im neuen Mégane R.S. zum Einsatz kommt. Die Kraftübertragung an die Hinterräder erfolgt über ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Der Vierzylinder mobilisiert ein maximales Drehmoment von 320 Nm und beschleunigt die A110 in 4,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 250 km/h. Das Sportfahrwerk mit Radführung an doppelten Querlenkern vorne und hinten stammt ebenfalls vom normalen Modell. Anders als im historischen Vorbild ist der Motor nicht im Heck, sondern vor der Hinterachse untergebracht. Mit 4,18 Meter Länge und 1,8 Meter Breite verfügt die A110 über ähnliche Maße wie der Clio R.S., ist mit 1,25 Meter Höhe jedoch 18 Zentimeter niedriger.

Neue Farben und Anschlussgarantie

Mit den neuen Modellen A110 Pure und Légende führt Alpine auch drei neue Karosserielackierungen ein: „Blanc Irisé“, „Bleu Abysse“ und „Gris Tonnerre“. Weiterhin verfügbar bleiben die von der A110 „Première Edition“ bekannten Farbtöne „Bleu Alpine“, „Noir Profond“ und „Blanc Glacier“. Wie für alle A110 Varianten besteht für „Pure“ und „Légende“ eine Neuwagengarantie von drei Jahren beziehungsweise 100.000 Kilometern, die sich per optionaler Anschlussgarantie auf vier oder fünf Jahre verlängern lässt.

