Auf dem Genfer Autosalon feierte die Europaversion des völlig neuen CR-V, die im Herbst 2018 in den Handel kommt, ihre Weltpremiere. Wie berichtet, wird das japanische Erfolgs-SUV in der neuen Generation erstmals mit Hybridantrieb und auch als Siebensitzer erhältlich sein. Damit tritt er u.a. gegen VW Tiguan Allspace, Skoda Kodiaq, Peugeot 5008 oder Nissan X-Trail an. Nun hat Honda weitere Details über seinen Bestseller verraten. Konkret geht es dabei um die praktischen Eigenschaften des SUVs.

© Honda Längerer Radstand und breitere Karosserie sorgen für stimmige Proportionen.

Viel mehr Platz bei gleicher Länge

Der zusätzliche Raumgewinn geht beim neuen CR-V zum Glück nicht mit einem Längenzuwachs einher. Bei der umfassend überarbeiteten Plattform wurden die Reifen weiter außen in den Ecken positioniert, wodurch sich der Radstand um 40 mm verlängert und die Bodenfreiheit um 40 mm erhöht hat. Diese Modifikationen und eine um 35 mm größere Fahrzeugbreite bieten den Passagieren zusätzlichen Platz bei gleichbleibender Fahrzeuglänge. Fahrer und Beifahrer profitieren von 5 mm mehr Kopffreiheit sowie 16 mm breiteren Sitzflächen. Der Abstand zwischen vorderen und hinteren Passagieren wurde um 50 mm erweitert, und ein vor den Hinterreifen platzierter, adaptierter Kraftstofftank erhöht die Beinfreiheit auf der Rückbank ebenfalls um 50 mm. Der Öffnungswinkel der hinteren Türen wurde beim CR-V um sechs Grad erweitert und soll gemeinsam mit dem größeren Innenraum einen leichteren Ein- und Ausstieg sowie eine problemlose Montage von Kindersitzen ermöglichen.

© Honda Der Kofferraum des neuen CR-V ist groß und variabel.

Großer Laderaum und 7-Sitzer-Option

Die Modelle mit Benzinmotor sind erstmals auch als 7-Sitzer erhältlich, wobei sich alle drei Sitzreihen umklappen lassen. Die Sitze der zweiten Sitzreihe lassen sich beim 7-Sitzer um 150 mm verschieben, um einen leichteren Einstieg in die dritte Reihe zu ermöglichen. Die Rückenlehnen der dritten Sitzreihe können um- und nach vorne geklappt werden, um bei Bedarf den Kofferraum zu vergrößern. Der Laderaum des neuen CR-V ist laut Honda der größte seiner Fahrzeugklasse. Neue einzeln, im Verhältnis 60:40 teilbare Rückenlehnen ermöglichen durch den 2-stufig verstellbaren Kofferraumboden eine komplett flache Ladefläche, die sich bei Adjustierung in der höheren Position bis über die zweite Sitzbank erstreckt. Dank dieser Modifikationen konnte die Kofferraumlänge beim 5-Sitzer auf maximal 1.830 mm erhöht werden (beim 7-Sitzer auf 1.800 mm) – das entspricht 250 mm mehr Laderaum als beim Vorgänger. Wie groß der Kofferraum genau ausfällt, wollte Honda aber noch nicht verraten.

© Honda Aufgeräumtes Cockpit mit Touchscreen und Smartphone-Integration (Android Auto & Apple CarPlay)

Praktische Ausstattungsdetails

Der neue CR-V will auch in weiteren Bereichen mit hoher Funktionalität punkten. So gibt es für alle Passagiere extra-große Türflächen. Sie sollen zum Beispiel locker Platz für ein großes Tablet bieten. Die neue dreifach verstellbare Mittelkonsole vorne lässt sich an unterschiedliche Bedürfnisse anpassen. Je nachdem, ob man mehrer kleine oder einen großen Gegenstand verstauen möchte. Im Bereich der Rücksitze sind ab der Ausstattungsvariante Elegance zwei USB-Anschlüsse untergebracht, die als Lademöglichkeit für Smartphones, Tablets oder andere Elektrogeräte dienen. Die Top-Version Executive verfügt zudem über eine elektrische Heckklappe mit Freihandbetätigung und einstellbarer Öffnungshöhe.

Verfügbarkeit

Die Markteinführung des CR-V der neuen Generation in Europa ist für Herbst 2018 geplant. Die Modelle mit dem aus dem aktuellen Civic bekannten 1.5 VTEC Turbo Motor (182 PS) stehen zum Verkaufsstart bereit, das Hybrid-Modell folgt laut Honda erst Anfang 2019.

