Welche Schmach für BMW-Fans am Stammtisch: Obwohl der neue M5 erst nach dem AMG E 63 S 4Matic+ in den Handel kam, musste er sich bei der maximalen Leistung mit 600 zu 612 PS bisher geschlagen geben. Im Alltag machen die 12 PS Unterschied das Kraut zwar nicht Fett, die Mercedes-Fahrer konnten bisher damit dennoch punkten. Doch das ist nun vorbei. Ab sofort ist nämlich der Mitte Mai präsentierte M5 Competition bestellbar. Und der bringt es auf stolze 625 PS. Die 25 Zusatz-Pferdchen lässt sich BMW fürstlich entlohnen. Der M5 Competition kostet in Österreich 165.768 Euro. Zum Vergleich: die 600 PS starke Ausgabe ist ab 149.500 Euro zu haben. Neben dem Leistungsplus verfügt die Top-Variante aber noch über einige zusätzliche Extras.

Stark und schnell

Mit dem Namenszusatz „Competition“ schüttelt der bekannte 4,4 Liter V8 nun also 625 PS und 750 Nm Drehmoment aus dem Ärmel. So gerüstet, sprintet der Allradler in irrwitzigen 3,3 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100. Und auch die 200-km/h-Marke fällt nach Supersportwagen-verdächtigen 10,8 Sekunden. Den Normverbrauch geben die Münchner mit 10,8 Liter auf 100 Kilometer an. Wie beim Standard-M5 bietet das ohnehin hecklastig ausgelegte Allradsystem „M xDrive“ einen 2WD-Modus (reiner Heckantrieb), der den M5 Competition endgültig zur lupenreinen Driftmaschine macht.

Hart und tief

Die Competition-Version verfügt auch über einige Besonderheiten. Zu den fahrdynamischen Highlights zählen härtere Motorlager, modifizierte Radaufhängung, Federung und Dämpfung, Tieferlegung um 7 Millimeter, steifere Stabilisatoren, erhöhter Radsturz an der Vorderachse sowie Kugelgelenke statt Gummilager an der Hinterachse. Außerdem zählt hier die M-Sportabgasanlage mit Klappensteuerung zur Serienausstattung. Gleiches gilt für die exklusiven M Leichtmetallräder im Y-Speichendesign und in Bicolor-Ausführung. Die 20 Zoll großen geschmiedeten Räder tragen Mischbereifung in den Größen 275/35 R 20 vorn sowie 285/35 R 20 hinten.

Design

Zu den optischen Erkennungsmerkmalen des neuen Top-M5 zählen vor allem schwarze Elemente wie Niere, Außenspiegelkappen, Zierspange an den Kotflügeln und der Diffusoreinsatz im Heckstoßfänger. Damit der Fahrer auch nie vergisst, dass er in einem M5 Competition sitzt, gibt es im Innenraum schwarze Sicherheitsgurte mit Streifen in den M-Farben. Ansonsten gibt es keine Unterschiede zum Standard-M5.

Fazit

BMW verlangt für den "Express"-Zuschlag etwas mehr als 16.000 Euro. Wer sich die schnelle Business-Limousine leisten kann, muss selbst entscheiden, ob der M5 Competition das Geld wert ist, oder ob die normale Ausgabe reicht. Wer gerne am Stammtisch sitzt, sollte sich aber eindeutig für die 625 PS starke Variante entscheiden. Wir sind bereits gespannt, ob Mercedes noch einmal nachlegt und mit wie vielen PS der nächste Audi RS6 an den Start gehen wird.

Technische Daten

Motor: 4,4-Liter-BiTurbo-V8

Leistung: 625 PS (460 kW) bei 6.000 U/min

Drehmoment: 750 Nm von 1.800 bis 5.800 U/min

Antrieb: Allrad, 8-Gang-Automatik

0 bis100 km/h in 3,3 Sekunden; Spitze: 250 km/h (305 km/h M Driver‘s Package)

Verbrauch: 10,8 l/100 km

Abmessungen: 4,966 x 1,903 x 1,469 Meter (L x B x H)

Radstand: 2,982 Meter

Leergewicht: 1.940 kg

Kofferraum: 530 Liter

