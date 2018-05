Vor einigen Wochen hat Opel den Start des neuen Corsa GSi angekündigt. Nach dem Insignia GSi ist der Kleinwagen das zweite Modell, welches das legendäre Kürzel wiederbelebt. Nun haben die Rüsselsheimer weitere Details zur kompakten Rennsemmel verraten. Und diese dürften bei den Fans gut ankommen. Denn unter der kurzen Haube kommt ein potentes Triebwerk zum Einsatz, das Teil der aktuellen Euro 6d-TEMP-Offensive von Opel ist. Der Newcomer erfüllt also bereits die strenge Abgasnorm, die erst ab September 2019 verpflichtend wird.

Performance

Konkret verrichtet im neuen Corsa GSi ein 1,4-Liter-Turbobenziner mit 150 PS und 220 Newtonmeter Drehmoment seinen Dienst. Damit beschleunigt der Flitzer in 8,9 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 und erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 207 km/h. Den Normverbrauch gibt Opel mit 6,2 bis 6,3 Liter auf 100 km an. Die Kraft des Motors, der eine spezifische Literleistung von mehr als 100 PS bietet, wird über ein kurz übersetztes Sechsgang-Schaltgetriebe an die Vorderräder übertragen. Das vom Corsa OPC bekannte Sportfahrwerk und die mit roten Bremssätteln bestückten Bremsen sollen für ein agiles Handling sorgen. Der Grip lässt sich gegen Aufpreis weiter erhöhen: Auf Wunsch sind 18-Zoll-Leichtmetallräder mit griffigen Reifen (215/40 R18) erhältlich.

Design und Innenraum

Optisch reiht sich der Corsa GSi ebenfalls zwischen den normalen Modellen und der OPC-Variante ein. Zu den Erkennungsmerkmalen zählen große Lufteinlässe, ausgeformte Motorhaube inklusive Lufthutze, Heckspoiler, Seitenschweller, Wabengrill, Außenspiegelgehäusen in Carbon-Optik, verchromtes Auspuffrohr und spezielle Heckschürze. Die chromumrandeten Designelemente in der Frontschürze kennen wir bereits vom Insignia GSi. Innen gibt es Sportsitze, Alu-Pedalerie, Lederschaltknauf und Sportlenkrad. Optional sind auch Recaro-Performancesitze erhältlich.

Verfügbarkeit

Wann der neue Corsa GSi in Österreich in den Handel kommt und wie viel er kosten wird, hat Opel noch nicht verraten. Wir gehen aber von einem Marktstart im Sommer aus.

