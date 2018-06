Porsche knackte Nordschleifen-Allzeitrekord!

Porsche hat in der „Grünen Hölle“ mittlerweile mit drei straßenzugelassenen Autos die magische 7-Minuten-Marke unterboten. Am Freitag (29. Juni) hat der Hersteller einen Angriff auf den Allzeitrekord der Nürburgring-Nordschleife gewagt. Dabei kam natürlich ein Rennwagen zum Einsatz. Konkret handelte es sich dabei um den 919 Hybrid Evo.

© Porsche

5.19,55 Minuten

Hinter dem Steuer saß niemand geringerer als Timo Bernhard. Und der zweimalige Le-Mans-Sieger und amtierende Langstreckenweltmeister hat alle Erwartungen erfüllt. Fünf Minuten und 19,55 Sekunden zeigte die Stoppuhr, als der 37-jährige Deutsche im Renn-Porsche die Messlinie kreuzte.

© Porsche

35 Jahre

Damit hat Bernhard auf der 20,8 Kilometer langen Nordschleife des Nürburgrings einen Rekord unterboten, der 35 Jahre lang Bestand hatte. Am 28. Mai 1983 hatte Stefan Bellof die Nordschleife am Steuer eines Porsche 956 C in 6:11,13 Minuten umrundet. Das war schon eine sagenhafte Zeit.

© Porsche

Erfolgreicher Rennbolide

Der 919 Hybrid Evo ist eine Weiterentwicklung jenes Le-Mans-Prototyps, mit dem Porsche in den Jahren 2015, 2016 und 2017 sowohl das 24-Stunden-Rennen von Le Mans als auch drei Mal hintereinander die FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft gewann – jeweils den Hersteller- und den Fahrertitel.

