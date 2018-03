Renault zeigt auf dem Genfer Autosalon 2018 (Publikumstage: 8. bis 18. März) unter anderem eine verbesserte Version des ZOE. Konkret bekommt Europas meistgekauftes Elektrofahrzeug einen neuen Motor. Das Aggregat hört auf den Namen R110, leistet 80 kW/108 PS und übertrifft damit den Vorgänger R90 um 12 kW/16 PS. Der R110 ist eine Eigenentwicklung von Renault und basiert auf dem bisherigen Elektromotor.

Bessere Beschleunigung und gleiche Reichweite

Vom Vorgänger übernimmt der fremderregte Drehstrom-Synchronmotor die Energieeffizienz. Trotz des Leistungszuwachses benötigt der R110 keinen zusätzlichen Bauraum. Auch das Gewicht bleibt auf dem Niveau des bisherigen Antriebs. ZOE Fahrer sollen deshalb unverändert von der alltagstauglichen Reichweite von 300 Kilometern profitieren, wie sie auch von den Ergebnissen des aktuellen Zertifizierungsverfahrens nach dem WLTP-Zyklus bestätigt wird. Auch unser Test zeigte, dass man mit dem französischen Stromer im Alltag 300 km weit kommt. Dank der Extrapower absolviert der ZOE mit R110 Aggregat die Beschleunigung von 80 auf 120 km/h zwei Sekunden schneller als bisher. Wie alle Elektromotoren mobilisiert das Triebwerk sein Maximaldrehmoment von 225 Nm bereits beim Anfahren.

Smartphone-Integration und neue Farben

Ebenfalls neu für den ZOE: Das serienmäßige Touchscreen-Multimediasystem R-LINK Evolution erlaubt künftig die Smartphone-Integration über Android Auto. Damit kann der Fahrer seine Apps über die Bedienelemente des Fahrzeugs nutzen – per Sprachsteuerung, am Lenkrad oder über den Touchscreen.

Die Metalliclackierung in „Blueberry Purple“ rundet das Spektrum an Neuheiten für den Fünftürer mit Elektroantrieb ab. In der Ausstattung Intens wird sie ergänzt durch das „Blueberry Purple“-Paket. Neben der gleichnamigen Außenlackierung zeichnet dieses sich durch die Dekorleiste am Instrumententräger sowie die Einfassungen von Lüftungsdüsen, Wählhebel und Lautsprechern in Mattviolett aus. Hinzu kommen schwarze Sitze mit violetten Dekorelementen.

