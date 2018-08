In wenigen Wochen stellt Skoda den neuen Kodiaq RS vor. Auf der Nürburgring-Nordschleife hat er sich bereits den Rundenrekord für Fahrzeuge seiner Klasse gesichert. Doch wem das kommende Top-Modell dann doch etwas zu sportlich ist, mit der bisherigen Spitzenleistung aber dennoch unzufrieden ist, bekommt nun eine Alternative. ABT Sportsline hat sich den großen Tschechen nämlich vorgeknöpft.

Benziner und Diesel

Während Skoda beim Kodiaq RS ausschließlich auf den 240 PS starken BiTurbo-Diesel setzt, können sich Kunden bei dem deutschen Tuner für eine Benzin- oder Diesel-Variante entscheiden. So erstarkt der 2.0 TSI durch den ABT-Eingriff auf 216 PS und bietet bis zu 360 Nm Drehmoment. In der Serie leistet der Turbo-Benziner „nur“ 180 PS und 320 Nm. Verstecken muss sich auch der überarbeitete 2.0 TDI nicht: In der Top-Variante leistet er mit nun 215 PS statt 190 PS kaum weniger. Zudem kann er mit einem bulligen Drehmoment von 440 Nm aufwarten – ungetunt sind es 400 Nm.

21 Zöller

Optisch halten sich die Allgäuer auch beim Kodiaq zurück. Lediglich das neue Schuhwerk haut auf Wunsch ziemlich auf den Putz. Konkret bietet ABT diverse Leichtmetallräder von 18 bis 21 Zoll an. Mit Letzteren sticht das SUV im Alltagsverkehr dann doch ziemlich heraus.

