Skoda SUV Karoq kommt als Cabrio

Bricht im VW-Konzern nun das große SUV-Cabrio-Fieber aus? Nachdem Volkswagen offiziell bestätigt hat, dass der neue T-Roc auch in einer offenen Variante (T-Roc Breeze) in den Handel kommen wird, legt nun Skoda nach. Die tschechische VW-Tochter schneidet nämlich den Karoq auf. Fans, die den Marktstart kaum mehr erwarten können, dürften aber enttäuscht werden. Denn beim Karoq Cabrio handelt es sich nämlich um das jüngste Projekt von Skodas "Azubi-Concept-Car"-Reihe. Und die bisherigen Fahrzeuge blieben jeweils Einzelstücke. Das dürfte auch beim offenen Kompakt-SUV so sein.

Vom Pick-up bis zum Elektro-Buggy

Seit 2014 haben die Auszubildenden, wie berichtet, jedes Jahr ein Fahrzeug entworfen und gebaut: Die erste Studie war eine zweisitzige Version vom Citigo, 2015 folgte ein Pick-up auf Basis des Fabia, 2016 das Coupé Atero auf Basis des Rapid Spaceback und 2017 stand der Citigo Pate für einen Elektro-Buggy.

Premiere im Juni

Nach diesen vier Fahrzeugstudien bauen die Auszubildenden jetzt eine Cabrio-Version des Karoq. Die fertige Studie, die noch keinen Namen hat, wird im Juni 2018 der Öffentlichkeit vorgestellt. Mit diesen Projekten will Skoda jungen Talenten die Möglichkeit bieten, sich als Fahrzeugentwickler zu behaupten. Dieses Mal sind die Auszubildenden zwischen 17 und 18 Jahre alt. Sie haben sich als Basisfahrzeug für den neuen Karoq entschieden.

Dynamiker

Die Cabrio-Version des Karoq entsteht in der Skoda-eigenen Berufsschule unter Anleitung von Ausbildern sowie mit Unterstützung von Technologie-, Design- und Produktionsabteilungen am Stammsitz des Unternehmens. Wie die offizielle Skizze zeigt (Storybild), dürfte das fertige Showcar ziemlich dynamisch auf seinen extragroßen Rädern stehen. Die hohe Gürtellinie und das kurze Heck sehen richtig knackig aus. Bleibt nur zu hoffen, dass sich die Studie stark an der Skizze orientiert.

