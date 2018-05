Skoda macht Fabia und Octavia günstiger

Für Skoda läuft es in Österreich derzeit richtig rund. Wie berichtet, konnte die tschechische VW-Tochter ihren zweiten Platz in der heimischen Neuzulassungsstatistik zuletzt festigen. Um die Nummer 2 Position am österreichischen Automarkt weiter auszubauen, führt der Hersteller nun eine sogenannte „Danke-Prämie*“ für drei Modelle ein. Konkret werden dadurch der Fabia, der Octavia und der Rapid Spaceback günstiger.

Octavia bleibt Bestseller

Max Egger, Geschäftsführer Skoda Österreich, zur aktuellen Aktion: „Es freut uns, dass der Marke Škoda in Österreich soviel Sympathie entgegengebracht wird. Dafür sagen wir Danke.” Bei Kauf eines Fabia oder Rapid Spaceback profitieren Kunden ab sofort von zusätzlich 1.500 Euro. Bei Kauf eines Octavia beträgt die Danke-Prämie sogar 2.000 Euro. Vom Fabia wurde in Genf die umfangreich überarbeitete Facelift-Version vorgestellt. Der Octavia ist trotz der neuen SUV-Modelle Karoq und Kodiaq nach wie vor die meistverkaufte Baureihe und das Herzstück der Marke. Und den mittlerweile etwas in die Jahre gekommenen Rapid Spaceback platzieren die Tschechen als günstige Alternative im Kompaktsegment.

Erfolgreichster Jahresauftakt

Skoda setzte seinen Wachstumskurs auch 2018 unvermindert fort und erzielte erneut Rekordwerte bei den Neuzulassungen und im Marktanteil. Die aktuelle Nummer zwei am österreichischen Automarkt erreichte per Ende April mit 9.487 Neuzulassungen (+11,2 %) und 7,8 Prozent Marktanteil (+0,6 Prozentpunkte) ihr bisher bestes erstes Trimester. Octavia und Fabia sind die erfolgreichsten Modellreihen der Marke und mit den Rängen vier und fünf liegen sie bei den Top 10 Modellen weit vorne.

*Die Danke-Prämie gilt ab sofort bis Zulassung 31. Juli 2018 bzw. solange der Vorrat reicht auf Lagerfahrzeuge der drei Modellreihen. Ausgenommen sind Fabia 25 und Active.

