Mit der Einführung des Insignia GSi hat Opel sein legendäres Sportkürzel wiederbelebt. Nun kommt es einer weiteren Baureihe zugute. Als zweites GSi-Modell kommt im Sommer/Herbst 2018 der Corsa hinzu. Auch beim Kleinwagen setzt der Hersteller auf ein dynamisches Design und ein spezielles Sportfahrwerk. Letzteres wurde auf der Nürburgring-Nordschleife abgestimmt.

© Opel Knackiger Abgang: Dachkantenspoiler, Chromendrohr und Heckschürzenlippe in Wagenfarbe.

Optik

Optisch ist der nur als Dreitürer erhältliche Corsa GSi an großen Lufteinlässen, stark ausgeformter Motorhaube, großem Heckspoiler, Chromendrohr sowie verbreiterten Seitenschwellern erkennbar. Ein Wabengrill, Außenspiegelgehäuse in Carbon-Optik und schnittige 18-Zöller sind ebenfalls serienmäßig mit an Bord. Die chromumrandeten Designelemente in der Frontschürze kennen wir bereits vom Insignia GSi. Für das passende Handling sollen neben dem aus dem Corsa OPC bekannte Sportfahrwerk auch eine Sportlenkung sowie eine vergrößerte Bremsanlage (mit roten Bremssätteln) sorgen.

>>>Nachlesen: Opel Insignia GSi im Fahrbericht

Innenraum

Einen Blick in den Innenraum des Corsa GSi gewährt Opel zwar noch nicht, Infos wurden jedoch bereits verraten. So nehmen Fahrer und Beifahrer auf optionalen Recaro-Performancesitzen Platz. Ein spezielles Sportlenkrad, der Lederschaltknauf und eine Aluminium-Pedalerie sind serienmäßig mit an Bord. Wie für die normalen Corsa-Modelle ist auch für den GSi auf Wunsch das Opel-Infotainment-System IntelliLink (inkl. Apple CarPlay und Android Auto) erhältlich.

Noch mehr Infos über Opel finden Sie in unserem Marken-Channel.

Verfügbarkeit

Wann der Corsa GSi genau in den Handel kommen wird, mit welchen Motoren er startet und wie viel er kosten wird, hat Opel leider noch nicht verraten.

>>>Nachlesen: Neuer Opel Corsa OPC im Test