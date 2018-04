Toyota hat schon 55 Prozent Hybridanteil

Wie berichtet, will Toyota in Europa künftig keine Diesel-Pkw mehr anbieten. Nur Hilux und Land Cruiser sind von dieser Maßnahme ausgenommen. Nun zeigt sich, dass die Strategie, stattdessen voll auf den Hybridantrieb zu setzen, aufgehen dürfte: Im ersten Quartal 2018 verzeichnete der japanische Autobauer eine Absatzsteigerung von vier Prozent auf 280.300 Fahrzeuge der Marken Toyota und Lexus. Der Marktanteil wurde auf 5,1 Prozent ausgebaut.

Hybridautos als Wachstumstreiber

Ein Wachstumstreiber bleiben die Hybridfahrzeuge, die sich in den ersten drei Monaten europaweit 125.400 Mal verkauft haben. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Zuwachs von 18 Prozent. 45 Prozent aller abgesetzten Fahrzeuge fahren mit der Kombination aus Benzin- und Elektromotor vor, in Westeuropa liegt der Hybridanteil sogar bei 55 Prozent. Damit entscheiden sich in dieser Region mehr Kunden für alternative angetriebene Fahrzeuge als für solche mit konventionellem Verbrennungsmotor.

Beliebte Modelle

Den C-HR Hybrid wählen mehr als 80 Prozent aller Käufer in dieser Modellreihe. Auch der Yaris Hybrid, der Auris Hybrid und der RAV4 Hybrid erzielten im ersten Quartal 2018 jeweils einen Rekordabsatz. Und das obwohl, hier die neuen Generationen bereits in den Startlöchern stehen. Der völlig neue Auris startet Ende 2018, der brandneue RAV4 kommt Anfang 2019 in den Handel – beide nur mehr mit Benzin- oder Hybridantrieb, aber ohne Diesel. Die Prius-Modelle sind ohnehin nur mit (Plug-in-)Hybridantrieb zu haben.

Hybridanteil bei Lexus fast 100%

Lexus konnte um zwei Prozent auf 18.600 Einheiten zulegen. Zwei Drittel aller Fahrzeuge in Europa verfügen über einen Hybridantrieb, in Westeuropa fährt mit 98 Prozent sogar nahezu jedes Modell der Nobeltochter mit der alternativen Antriebstechnik vor.

Europa-Chef erwartet weitere Steigerung

„Wir freuen uns, dass sich unsere starke Entwicklung auch 2018 fortsetzt. Der europäische Markt wächst weiterhin und unsere Performance wird sogar noch besser. Die Hybridpalette aus 16 Toyota und Lexus Modellen macht inzwischen 45 Prozent des Gesamtabsatzes aus. Ich erwarte 2018 ein weiteres starkes Jahr für Toyota mit steigendem Absatz, insbesondere bei den Hybridfahrzeugen“, sagte Dr. Johan van Zyl, Präsident und CEO von Toyota Motor Europe.

