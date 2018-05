VW Beetle als Last Edition zum Abschied

Jetzt ist aber wirklich Schluss: Nachdem Volkswagen bereits im Vorjahr den Abschied des Beetle eingeläutet hat, kommt nun noch einmal eine allerletzte Sonderversion des "Käfers der Neuzeit" in den Handel. Die „Last Edition“ ist also wirklich die letzte Chance für alle, die noch Beetle-Erstbesitzer werden wollen. Diese müssen aber schnell sein. Denn von der Last Edition gibt es nur 20 Beetle Cabrios. Einen Nachfolger bekommt der Beetle nicht.

© Volkswagen Schwarzes Verdeck, Xenon-Licht und 18-Zöller sind bei der "Last Edition" Serie.

Highlights

Der offene Retroflitzer basiert auf dem „Beetle Austria“, kommt in den Farben Weiß oder Rot mit jeweils schwarzem Verdeck und schicken 18 Zöllern daher. Auch innen präsentiert sich die „Last Edition“ teilweise in Rot oder Weiß. Die Serienausstattung wird getoppt mit Features wie Multifunktions-Lederlenkrad, Klimaautomatik, Xenon-Scheinwerfer, LED-Rückleuchten sowie dem Licht- und Sicht-Paket.

Nur online bestellbar

Der limitierte Beetle „Last Edition“ ist ab 24.990 Euro erhältlich. Bestellbar sind die Retro-Käfer, wie schon ihre Sondermodell-Vorgänger „Beetle Pink Edition“ und „Polo Beats“, ausschließlich online auf www.volkswagen.at. VW gewährt zum Abschied 5 Jahre Garantie (auf bis zu 100.000 km).

