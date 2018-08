Volkswagen Nutzfahrzeuge feiert das 30 jährige Jubiläum seiner "Camping-Ikone" mit dem auf 999 Stück limitierten Sondermodell California 30 Jahre. Für den runden Geburtstag wurde der „Bulli“ (aktueller T6) mit Aufstelldach veredelt und neu abgemischt. So hat es der Hersteller auch bereits bei früheren Jubiläumsausgaben (California „Freestyle“, „NoLimit“ oder „Generation“) gemacht. Diese haben sich mittlerweile zu wertstabilen Sammlerobjekten gemausert.

Design

Außen zeichnet den California 30 Jahre ein in den Kontrastfarben „Reflexsilber Metallic“ oder „Indiumgrau Metallic“ ausgeführtes Aufstelldach aus. Im selben Farbton sind jeweils die Außenspiegelgehäuse gehalten. Die B-Säulen sind wiederum in glänzendem Schwarz ausgeführt. Zur erweiterten Ausstattung (gegenüber dem California Coast) gehören zudem glanzgedrehte 17-Zoll-Leichtmetallfelgen in „Silber“ oder „Anthrazit“.

Innenraum

Innen wird die Limited Edition durch das neue Schrankdekor „Bright Wood“ für die Küchenzeile und Schränke individualisiert. Serienmäßig an Bord ist zudem das Innenleuchtenkonzept „Camper“ mit LED-Lampen im Aufstelldach, in der Heckklappe und in den Küchenschränken. Im Heckbereich ist indes der Anschluss für eine Außendusche integriert. Die ebenfalls serienmäßige Standheizung kann parallel zur Steuerung im Dachbereich (mit Zeitschaltuhr) über eine Funkfernbedienung aktiviert werden.

Pakete

Auf Wunsch kann der California 30 Jahre über zwei Zusatzpakete („Safety“ und „Tour“) weiter aufgerüstet werden. Im Paket „Tour“ sind eine Komfortschlafauflage, eine Magnettaschenlampe (wird über eine Basisstation am Beifahrersitz geladen) und die abnehmbare Anhängerkupplung enthalten. Das Paket „Safety“ beinhaltet LED-Scheinwerfer, LED-Rückleuchten, den „ParkPilot“, den Spurwechselassistenten „Side Assist“, eine Geschwindigkeitsregelanlage, elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbare Außenspiegel sowie das Paket „Licht & Sicht“ mit Regensensor, automatisch abblendendem Innenspiegel und automatischer Fahrlichtschaltung.

Verfügbarkeit

Weltpremiere feiert das limitierte Sondermodell California 30 Jahre auf dem Caravan Salon in Düsseldorf (25.8. bis 2.9.2018). Laut VW kann es in Österreich voraussichtlich ab Ende August 2018 bestellt werden. Dann werden auch die Preise verraten.

