VW baut wieder speziellen Wörthersee-GTI

Der sogenannte Wörthersee-GTI hat bei VW mittlerweile Tradition - im Vorjahr bauten die Azubis den Golf GTI First Decade (Fotos oben). Nun wurde das erste Geheimnis für die heurige Ausgabe verraten: 2018 wird der heißgemachte Golf in der Metallic-Lackierung White Silver beim 37. GTI-Treffen (9. – 12. Mai) vorfahren. Noch knapp sieben Wochen bleiben 15 Auszubildenden, dann muss ihr Wörthersee-Showcar abgedeckt und verladen werden. Sieben Frauen und acht Männer aus acht Berufen bauen zurzeit einen speziellen Golf GTI nach eigenen Vorstellungen auf.

Dem Azubi-Team Wörthersee-GTI 2018 gehören 7 Frauen und 8 Männer an.

Tuning-Spektakel

Die Weltpremiere ist am 9. Mai 2018 in Maria Wörth in Kärnten. Volkswagens GTI-Familie mit Golf GTI, Polo GTI und Up! GTI hat eine weltweite Fangemeinde. Jedes Jahr treffen sich Zehntausende von Fans am Wörthersee zum legendären GTI-Treffen. Das viertägige Tuning-Spektakel geht auch heuer wieder am Christi Himmelfahrt Wochenende über die Bühne.

Projektleiter Holger Schülke

19 bis 22 Jahre alte Azubis

Dem Team Wörthersee-GTI 2018 um Projektleiter Holger Schülke gehören sieben Frauen und acht Männer im Alter von 19 bis 22 Jahren aus acht Ausbildungsberufen an. Dieses Jahr gehören erstmals zwei Kaufleute für Büromanagement zum Team. „Sie unterstützen uns bei der Terminplanung und dem Budget-Controlling“, sagt Schülke. Er leitet das Projekt Wörthersee-GTI seit 2013.

Keine weiteren Details

Bis auf die Lackierung wurden keine weiteren Details verraten. VW will die Spannung wieder hochhalten. Gut möglich, dass es bis zur Weltpremiere zwar noch einmal eine Information zum aktuellen Zwischenstand des Wörthersee-GTI 2018 gibt, das finale Ergebnis bekommen wir aber erst bei der Enthüllung in Kärnten zu sehen.

