Der VW Golf ist seit über 35 Jahren ununterbrochen das meistverkaufte Auto Österreichs. Bei den Elektroautos konnte er sich bisher aber nicht an die Spitze setzen. Doch auch dieser „Makel“ wurde nun beseitigt. Im ersten Halbjahr 2018 war der e-Golf hierzulande das beliebtestes Elektrofahrzeug. Und das könnte bis zum Jahresende auch so bleiben.

>>>Nachlesen: Der „neue“ VW e-Golf im Test

Uneingeschränkt verfügbar

Denn im Gegensatz zu Deutschland ist der 136 PS starke Stromer in Österreich uneingeschränkt verfügbar und kann auch noch heuer ausgeliefert werden. Die Lieferzeit bei Neubestellung beträgt zehn bis zwölf Wochen. Der e-Golf ist bei uns zu einem Preis ab 39.390 Euro erhältlich. Das ist zwar nicht gerade eine Okkasion, der Preis wird durch die umfangreiche Serienausstattung jedoch relativiert. So sind u.a. das große Navigationssystem „Discover Pro“ mit 9,2 Zoll Touchscreen, die Automatischen Distanzregelung ACC, Voll-LED-Scheinwerfern oder das digitale Kombiinstrument „Active Info Display“ serienmäßig mit an Bord. In unserem Test glänzte der rein elektrisch betriebene Golf, der im Vorjahr ordentlich aufgerüstet wurde, mit seiner Ausgewogenheit und praxistauglichen Reichweite.

>>>Nachlesen: Golf VIII kommt mit Hightech-Sparmotoren

Vor Zoe und i3

In diesem Jahr ist auch die Marktperformance des e-Golf bemerkenswert: Nach dem ersten Halbjahr ist er mit 922 Neuzulassungen das mit Abstand meistverkaufte Elektro-Auto in der Alpenrepublik. Mit rund 30 Prozent Segmentanteil besetzt er vor dem Renault Zoe mit 20,5 Prozent und dem BMW i3 mit 14,7 Prozent die Nummer eins Position bei den Elektrofahrzeugen. In Europa hat jedoch insgesamt der neue Nissan Leaf die Nase vorn.

Noch mehr Infos über VW finden Sie in unserem Marken-Channel.

I.D.-Reihe vor Start

Im nächsten Jahr kommt dann auch noch das erste VW Elektroauto der I.D.-Reihe, die auf dem völlig neuen Modularen Elektrobaukasten (MEB) aufbaut, in den Handel.

>>>Nachlesen: VW drückt bei Elektroautos aufs Tempo

>>>Nachlesen: VW-Konzern bringt 27 günstige E-Autos