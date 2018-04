Volvo hübscht den neuen XC40 weiter auf

Anfang März wurde der XC40 in Genf zum „Car of the Year 2018“ gewählt. Fast zeitgleich eröffnete Volvo den Bestellstart der Einstiegsversionen ihres brandneuen Kompakt-SUVs. Jetzt legt der schwedische Hersteller noch einmal nach.

Neues Styling-Kit

Konkret hat Volvo in einem YouTube-Video ein neues Styling-Kit (Exterior Styling Kit) für den XC40 angekündigt. Während bei der Ausstattungslinie „R-Design“ die Sportlichkeit im Fokus steht, ist hier ein nobler Auftritt angesagt.

Gebürstetes Aluminium

Highlights der Verschönerungsmaßnahmen sind diverse Anbauteile aus gebürstetem Aluminium. Konkret sind der untere Teil der Frontschürze, die Seitenschwellerbeplankungen, der hintere Unterfahrschutz sowie der Dachkantenspoiler in dem edlen Material ausgeführt. 21-Zoll-Felgen im Schwarz-Silber-Look runden das neue Optik-Paket, das natürlich auch mit den Zweifarbenlackierungen kombiniert werden kann, ab.

Verfügbarkeit

Ab wann das neue Exterior Styling Kit bestellt werden kann und wie viel es kosten wird, hat Volvo noch nicht verraten. Da die offizielle Ankündigung aber jetzt da ist, dürfte es nicht mehr allzu lange dauern.

