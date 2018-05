Der zum Car of the Year 2018 gewählte XC40 kommt nicht nur bei Experten hervorragend an, sondern stößt auch bei den Kunden auf enormes Interesse. Für Volvos neues Kompakt-SUV sind weltweit bereits über 80.000 Bestellungen eingegangen. Der Einstieg in die Baureihe beginnt in Österreich bei 31.600 Euro für den Dreizylinder-Benziner T3 (156 PS) mit Frontantrieb und Sechsgang-Schaltgetriebe.

>>>Nachlesen: Volvo XC40 ist "Car of the Year 2018"

Produktion wird aufgestockt

Um die große Nachfrage bedienen zu können, erhöht der schwedische Hersteller nun seine Produktionskapazitäten in Europa und China. Im Volvo Werk im belgischen Gent laufen künftig deutlich mehr XC40 vom Band, ab dem ersten Halbjahr 2019 steigt zusätzlich das neue Werk im chinesischen Luqiao in die Fertigung ein.

>>>Nachlesen: Volvo XC40: Start der günstigen Modelle

V40-Nachfolger auf gleicher Plattform

Neben der Produktionserhöhung hat das Unternehmen auch angekündigt, die Popularität seines neuen kleineren SUVs zu nutzen und weitere Modelle auf der kompakten Modular-Architektur (CMA) anzubieten, die den aktuellen V40 ersetzen werden.

>>>Nachlesen: Volvo hübscht den neuen XC40 weiter auf

Erstes Elektroauto in Startlöchern

Darüber hinaus werden die künftigen Modelle auf Basis der CMA-Plattform, wie berichtet, auch rein batterieelektrische Fahrzeuge umfassen. Genaue Details zu seinem ersten reinen Elektroauto, das 2019 in den Handel kommen soll, will Volvo in Kürze bekanntgeben.

>>>Nachlesen: Neuer Volvo S60 kommt ohne Diesel

>>>Nachlesen: Volvo XC 40 – Alle Österreich-Infos und -Preise

Noch mehr Infos über Volvo finden Sie in unserem Marken-Channel.