Zahlreiche Elektroautos gratis testen

Plichttermin für alle heimischen Interessenten von elektrischen Fortbewegungsmitteln: Europas größtes Testevent für e-Mobilität geht am 26. Mai am Wachauring in Melk in die nächste Runde. Bei freiem Eintritt und ohne Voranmeldung kann auch in diesem Jahr zwischen 10 und 17 Uhr wieder alles, was sich elektrisch fortbewegt, getestet werden.

Vom e-Golf bis zum Tesla

© Markus Haslinger / enu Im Vorjahr zählte der e-Mobilitätstag 5.000 Besucher.