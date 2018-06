car2go baut Wiener Flotte aus

Gute Nachricht für Wiener Carsharing-Nutzer. In das Mobilitätsangebot der Bundeshaupstadt kommt einmal mehr frischer Wind. Dieses Mal handelt es sich zwar um keinen neuen Anbieter, dafür baut der Marktführer car2go seine Flotte in Wien aus - und zwar um stolze 120 Fahrzeuge. Damit stehen den Nutzern des free-floating Carsharing-Anbieters künftig 800 Autos zur Verfügung. Konkret sind in Wien ab sofort 60 neue Smart fortwo verfügbar, in einigen Wochen folgen 60 Mercedes B-Klassen.

>>>Nachlesen: car2go stellt Wiener Flotte auf E-Autos um

145.000 Kunden in Wien

Wien ist für car2go eine äußerst wichtige Stadt. Mittlerweile verzeichnet der Anbieter in der Bundeshauptstadt 145.000 Kunden. Sobald die 60 B-Klasse-Autos verfügbar sind, können sich die Nutzer neben den bereits vorhandenen fortwo-, A-Klasse-, CLA- und GLA-Modellen dann auch für einen Kompaktvan entscheiden. Wer also Platz für größere Einkäufe benötigt, dürfte sich über das Fahrzeug freuen. Mit 800 Fahrzeugen werden in Wien dann genauso viele car2go-Autos zur Verfügung stehen wie an den Standorten Mailand und Hamburg. Größere Flotten gibt es weltweit nur in Berlin und im kanadischen Vancouver (jeweils 1.100 Fahrzeuge).

>>>Nachlesen: car2go erzielt neuen Meilenstein

Neue Angebote werden gut angenommen

Eine weitere Neuerung im Jahr 2018 sind die Tagesraten für die Ferien- und Feiertagszeit. Die sogenannten „car2go packages“ sind heuer bereits zu Ostern sowie rund um die Feiertage im Mai zum Einsatz gekommen (wir berichteten) und bei den Kunden sehr beliebt. Sie eignen sich u.a. für Ausflüge und Kurzurlaube und ermöglichen in definierten Aktionszeiträumen die Langzeitmiete für 24 oder 48 Stunden.

>>>Nachlesen: car2go startet günstigere Stundenpakete

"Logische Konsequenz"

"Die Erweiterung der car2go-Flotte ist eine logische Konsequenz nach einem sehr erfolgreichen Jahr 2017 mit Zuwächsen in allen Bereichen: 18 Prozent mehr Kunden und 25 Prozent mehr gefahrene Kilometer als noch ein Jahr davor. Auch für 2018 stehen die Zeichen auf Wachstum", sagte der car2go-Geschäftsführer in Österreich, Alexander Hovorka.