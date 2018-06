edo AMG GT R schafft Fabelzeit

Die Tuningschmiede edo competition Motorsport hat im Rahmen eines Events am Sachsenring bewiesen, dass ihr überarbeiteter AMG GT R die versprochene Performance auch abliefert.

© edo competition Motorsport

700 PS Geschoss

Doch zunächst zum Auto. Während sich der normale AMG GT R mit „nur“ 585 PS zufrieden geben muss, bringt es die edo-Variante auf 700 PS. Das Besondere dabei: Die Leistung entfaltet sich über die einzelnen Gänge. In den ersten fünf Gängen stehen 660 PS und im sechsten 680 PS zur Verfügung. Im siebten Gang entfacht er seine ganzen 700 PS. Das maximale Drehmoment von 850 Nm liegt bei knapp unter 2000 U/min an. Die Mehrleistung von bis zu 115 PS und 150 Nm wird über reines Software-Tuning erreicht. Der maximale Topspeed liegt laut edo bei "deutlich über 340 km/h". Der Serienauspuff wurde ebenfalls überarbeitet. Eine Tieferlegung des Serien-Gewindefahrwerks um bis zu 35 Millimeter rundet die Umbaumaßnahmen ab.

© edo competition Motorsport

Traktionsprobleme

Bei der Rekordjagd am Sachsenring saß kein geringerer als AMG Werksfahrer Adam Christodoulou (4 Siege beim 24-Stunden Rennen) hinter dem Steuer des edo GT R. Trotz einiger Traktionsprobleme durch das Aufziehen von Michelin Pilot Sport Cup 2 Reifen, die zwar eine Straßenzulassung haben, aber für die Rennstrecke entwickelt wurden und bereits nach drei schnellen Runden wie Slicks aussehen, sei die Mehrleistung im Vergleich zur Serie deutlich spürbar, vor allem obenrum schiebe der Supersportler noch heftiger an, so der Rennfahrer.

© edo competition Motorsport

Rekordzeit

Trotz nicht optimaler Bedingungen hat es am Ende des Tages gereicht, den Klassenrekord um beeindruckende vier Sekunden zu verbessern. Mit einer Zeit von 1:29,77 Minuten konnte sich edo auch den Titel des schnellsten Mercedes in der Tuningklasse holen.

