In Österreich haben leistungsstarke Kompakt-Boliden für die Hersteller keine allzu große wirtschaftliche Bedeutung. Die Stückzahlen sind (un-)dank leistungsfeindlicher Besteuerung überschaubar. Vielmehr dienen die sogenannten Hot Hatches als Imageträger, deren schillernder Glanz auch die Brot-und Butter-Varianten in ein emotionsgeladeneres Licht tauchen sollen. Mit dem i30 N (Performance) hat nun auch Hyundai eine solche Visitenkarte im Talon. Der Kraftmeier ist das erste Exponat einer neuen Subbrand der Marke, deren Vorsitz niemand Geringerer hat als der Ex-BMW-M-GmbH-Chef Albert Biermann.

Rundstreckentauglich

Entwickelt auf der anspruchsvollsten Rennstrecke der Welt, der Nordschleife des Nürburgrings, hat er seine Haltbarkeit noch vor der Markteinführung im weitestgehenden Serientrimm bei der Teilnahme des dortigen 24-Stunden-Rennens bewiesen. Seine Kompetenzen gehen klar über die des durchschnittlichen, scharfen Kompakten hinaus. Hyundai schreckt sich nicht, seine Kunden auf die Rennstrecke zu schicken.

Sound und Handling

Wer sich für die um 25 PS stärkere Performance-Variante entscheidet, bekommt eine auf Knopfdruck herrlich pubertäre, rauchig sprotzende Abgasanlage, ein zwischen ordentlichem Restkomfort und eiskalter Rennstreckenkompetenz grätschendes Verstellfahrwerk, ein solide abgestimmter 275-PS-Turbo, absolut fadingimmune Bremsen und ein elektronisches Differenzial, das der Vorderachse den Marsch bläst. Auch das hohe Moment der Lenkung im Attacke-Modus, der über eine N-Taste im Lenkrad blitzschnell aktiviert werden kann, spricht eine klare Sprache und signalisiert die Handschrift eines erfahrenen Performance-Autobauers.

Schaltgetriebe und "echte" Handbremse

Wunderbar puristisch: der i30 N ist immer handgeschaltet, auf Wunsch mit automatischem Zwischengas, und verfügt über eine mechanischen Handbremse. So schnupft der i30 N in Sachen Sportlichkeit sogar den ewigen Klassenprimus Golf GTI, der in der Performance-Variante „nur“ 245 PS leistet, – im Preis-Leistungs-Verhältnis sowieso. Mit einem ab-Preis von 38.990 Euro schlägt er dank seiner umfangreichen Serienausstattung und der 5-Jahresgarantie auch die meisten anderen Konkurrenten wie Renault Mégane R.S., Honda Civic Type R, Seat Leon Cupra oder Peugeot 308 GTi. Ein beeindruckendes Erstlingswerk der „N“-Mannen. Wir freuen uns auf das, was noch kommen wird. (zac)

Technische Daten

