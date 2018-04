Audi nimmt jetzt wieder Fahrt auf

In den vergangenen beiden Jahren ist Audi beim Absatz im Vergleich zu den Erzrivalen Mercedes und BMW stark zurückgefallen. Doch nun zeichnet sich eine erste Trendwende ab. Eine gute Nachfrage aus China und den USA hat die Verkäufe der Marke mit den Vier Ringen im ersten Quartal 2018 nach oben getrieben. Zwischen Jänner und März setzte das Unternehmen weltweit rund 463.800 Fahrzeuge ab, 9,8 Prozent mehr als im Vorjahresquartal, wie Audi am Montag in Ingolstadt mitteilte.

Nicht alles eitel Wonne

Es ist aber noch nicht alles eitel Wonne. Denn während die Verkäufe in China um fast 42 Prozent und in den USA um knapp 9,7 Prozent stiegen, sieht es in Europa trüber aus: Hier sank der Absatz der VW-Tochter um 4,7 Prozent. Außerdem kann Audi derzeit auch an der Premiummarktführerschaft von Mercedes nicht rütteln. Hier bildeten die ersten drei Monate dieses Jahres sogar das erfolgreichste Quartal aller Zeiten. Insgesamt nahmen 594.304 Kunden einen Neuwagen mit Stern im Kühler in Empfang (+6,0%). Das sind über 130.000 Fahrzeuge mehr als Audi im selben Zeitraum an den Mann und die Frau brachte.

Deutliches Plus im März

Der abgelaufene Monat stimmt jedoch zuversichtlich. Im März 2018 stiegen die Audi-Verkäufe weltweit um sechs Prozent auf 183.750 Fahrzeuge. Mitverantwortlich war auch hier die gute Nachfrage aus China und den USA. In Europa sanken die Absätze um 5,8 Prozent, was auch im Zusammenhang mit dem An- und Auslaufen verschiedener Modelle stand, wie die Ingolstädter erläuterten. Deutlich rückläufig entwickelten sich die Märkte in Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Am wichtigen Heimatmarkt gab es jedoch zwei Verkaufstage weniger als im Vorjahr.

