Ende des Jahres bringt Audi mit dem e-tron sein erstes SUV an den Start. Zuletzt sorgte ein nur noch leicht getarnter Prototyp (Fotos oben) auf dem Genfer Autosalon für Aufsehen. Wie berichtet, wird das erste vollelektrische Serienmodell der Marke mit den Vier Ringen im Werk in Brüssel gefertigt. Audi setzt dabei auf einen ganzheitlichen Ansatz und will seine Elektroautos auch besonders ressourcenschonend fertigen. Wie weit das Ganze geht, zeigt nun eine offizielle Auszeichnung.

CO2-neutraler Standort

So hat das Audi-Werk in Brüssel von der belgischen Prüfgesellschaft Vinçotte das Zertifikat „CO2-neutraler Standort“ erhalten. Sämtliche Prozesse innerhalb der Fertigung sowie alle weiteren im Werk entstehenden Emissionen deckt der Standort entweder durch erneuerbare Energien ab (rund 95 Prozent) oder kompensiert sie durch Umweltprojekte (rund 5 Prozent). Audi Brussels betreibt damit laut eigenen Angaben die weltweit erste, zertifizierte CO2-neutrale Großserienfertigung im Premiumsegment.

Drei Säulen

Audi setzt bei seinem belgischen Standort auf drei Säulen. Die erste Säule ist das Umstellen auf grünen Strom. Das ist am Standort bereits 2012 erfolgt. Auf einer Fläche von insgesamt 37.000 Quadratmetern ist auf den Hallendächern des Werks die größte Photovoltaikanlage der Region installiert. Jährlich spart das Unternehmen so rund 17.000 Tonnen CO2. Die zweite Säule ist die Wärmeversorgung des Standorts mit erneuerbaren Energien, auch beim Heizen der Büros. Das Werk deckt diesen Wärmebedarf durch Zertifikate für Biogas ab. Somit sind in den Säulen eins und zwei 95 Prozent des Energiebedarfs durch CO2-freie Energieträger abgedeckt. Insgesamt werden so bis zu 40.000 Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr eingespart. Die rund 5 Prozent weiteren Emissionen, die derzeit noch nicht durch erneuerbare Energieträger vermieden werden können, gleicht der Standort mit sogenannten Carbon-Credit-Projekten aus (Säule drei). Dazu zählen beispielsweise auch Emissionen, die durch Geschäftsfahrzeuge entstehen.

