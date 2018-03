Die Gewinner des Marcus 2018

Nach der Premiere im Vorjahr fand auch die sechste Ausgabe des Marcus im neuen Mobilitätszentrum des ÖAMTC in Wien-Erdberg statt. Die bei den heimischen Importeuren begehrte Auszeichnung ging am Freitag (16. März 2018) über die Bühne.

49 Neuerscheinungen

Zum diesjährigen Automobilpreis traten 49 Neuerscheinungen des Jahrganges 2017 in den Wirtschaftlichkeits- und Sicherheitswertungen an. Wie gewohnt stand bei der Entscheidungsfindung wieder der Nutzen für die österreichischen Neuwagenkäufer im Vordergrund.

© APA / Martin Hoermandinger So sieht die begehrte "Marcus"-Trophäe aus

Wirtschaftlichste Neuheiten

In der Wirtschaftlichkeitswertung wurde in jeder Kategorie das Fahrzeug mit den geringsten monatlichen Kosten mit einem "Marcus" ausgezeichnet. Bewertet wurden u.a. Neupreis, Kraftstoffverbrauch, jährliche Kilometerleistung, Wertverlust, etc.

Kleinwagen: Kia Picanto 1,0 MPI Neon

Kompaktklasse: Lada Vesta 1,6

Mittelklasse: Renault Grand Scénic Energy dCi 110 Zen

Kompakte SUV & Crossover: Kia Stonic 1,25 MPI ISG Titan und Seat Arona 1,0 EcoTSI Reference

Große SUV & Crossover: Peugeot 5008 1,6 BlueHDI 100 S&S Access

Luxusklasse: Range Rover Velar 2,0 Diesel

Neuheiten mit der besten Sicherheitsausstattung

Bei "Sicherheit" wurde die Serien-Ausstattung mit aktiven und passiven Sicherheitssystemen anhand von 33 definierten Merkmalen bewertet

Kleinwagen: Seat Ibiza und VW Polo

Kompaktklasse: Honda Civic

Mittelklasse: Kia Stinger und VW Arteon

Kompakte SUV & Crossover: Skoda Karoq

Große SUV & Crossover: Volvo XC60

Luxusklasse: Audi A8

Innovativste Neuheit

Beim Marcus ist es ebenfalls Tradition ein Fahrzeug mit besonders zukunftsweisender Technologie auszuzeichnen. Als „Wegweiser“ 2018 zeichnete die Experten-Jury den riemenlosen 48-Volt-Motor M256 von Mercedes aus. Damit fiel die Entscheidung heuer erstmals auf kein konkretes Kfz-Modell, sondern auf einen Benzinmotor, kombiniert mit einem riemenlosen elektrischen Antrieb für die Nebenaggregate. Zur Ausstattung gehört auch ein elektrischer Zusatzkompressor. ÖAMTC-Direktor Oliver Schmerold erklärte: "Dieses Konzept ist ein wichtiger Schritt in Richtung Hybridisierung des Verbrennungsmotors und hilft, den Ausstoß von CO2 und Schadstoffen zu reduzieren."