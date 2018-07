Knapp eine Woche nachdem die Neuzulassungszahlen für das erste Halbjahr 2018 veröffentlicht wurden, folgt nun die Auswertung des heimischen Gebrauchtwagenmarktes. Dabei zeigt sich, dass die Nachfrage nach Gebrauchtwagen in Österreich im ersten Halbjahr 2018 ebenfalls leicht gestiegen. Im Vergleich zu den ersten sechs Monaten des Vorjahres wurden um 1,3 Prozent mehr gebrauchte Pkw zum Verkehr zugelassen, wie Daten der Statistik Austria vom Dienstag zeigen.

Diesel bei Gebrauchtautos nach wie vor beliebt

Insgesamt wurden von Jänner bis Juni hierzulande 441.184 gebrauchte Personenkraftwagen zugelassen. Im Vergleich zum Neuwagenmarkt nehmen Diesel und Benziner bei den Gebrauchten verkehrte Rollen ein. Denn nachgefragt wurden dabei vor allem Dieselfahrzeuge - sie verzeichneten einen Zuwachs von 2,0 Prozent und kamen damit auf einen Anteil von 61,0 Prozent. Bei den Benzinern (inklusive Flex-Fuel) gab es hingegen ein knappes Minus von 0,2 Prozent. Ihr Anteil lag bei 37,9 Prozent. Alternative Antriebe spielen am Gebrauchtwagenmarkt fast (noch) keine Rolle. Der Marktanteil von Elektroautos liegt bei gerade einmal 0,3 Prozent.

Die 20 beliebtesten Marken

Das Marken-Ranking bei Gebrauchtwagen führt VW vor dem deutschen Premium-Trio (Audi, BMW und Mercedes) sowie Opel an. Starke Zuwächse unter den Top-10-Marken verzeichneten vor allem Seat (+7,3 Prozent), Mercedes (+6,9 Prozent) und BMW (+5,7 Prozent). Ein Plus gab es außerdem bei Skoda (plus 2,9 Prozent), Ford (plus 2,1 Prozent) und VW (plus 1,2 Prozent). Gesunken ist hingegen die Nachfrage nach Opel (-3,8 Prozent), Peugeot (-2,2 Prozent), Renault (-1,3 Prozent) und Audi (-1,2 Prozent).

Juni war besonders stark

Im Monat Juni sind die Zulassungen gebrauchter Pkw stark gestiegen: Mit 78.085 Gebrauchtwagen waren es um 2,6 Prozent mehr, die im abgelaufenen Monat auf die Straßen kamen.

